V Česku zomrel s covidom novorodenec, tvrdia Novinky.cz

Praha 30. apríla (TASR) - V Česku zomrelo v súvislosti s ochorením COVID-19 dieťa, ktoré nemalo ani jeden rok. Z údajov dostupných na webe ministerstva zdravotníctva sa dá zistiť, že k úmrtiu došlo 16. apríla v meste Trutnov, išlo o dievčatko. Informáciu potvrdil denníku Právo riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.



"Toto úmrtie je skutočne pravda. Tento prípad ale vzhľadom na jeho vážnosť musí prejsť odbornou kontrolou," dodal Dušek, citovaný aj portálom Novinky.cz.



Podľa prehľadu na informačných stránkach o ochorení zomreli "s covidom" v Česku už tri deti vo vekovej kategórii 0 - 14 rokov, dve dievčatá a jeden chlapec. Prvé dieťa zomrelo v decembri v Krajskej nemocnici v Liberci, išlo o dievčatko, ktoré prišlo na svet už mŕtve.



Vo vekovej kategórii 15 - 24 sú v ČR štyria mŕtvi - traja chlapci a jedno dievča.



Všetky úmrtia s covidom za rok 2021 teraz skúma panel expertov, ktorého úlohou je zistiť, koľko ľudí zabil skutočne koronavírus. Podľa Duška sa už klinická skupina blíži ku koncu práce, výsledky jej skúmania by mali byť zverejnené do niekoľkých dní.



V ČR sa do štatistík zomrelých s covidom uvádzajú všetci ľudia, ktorí boli vo chvíli smrti pozitívni na koronavírus, nezávisle od bezprostrednej príčiny úmrtia. K piatkovému ráno ich bolo 29.267, píšu Novinky.cz.