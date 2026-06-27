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V Česku zrejme padol absolútny teplotný rekord, namerali 40,6 °C
Český hydrometeorologický ústav doplnil, že teploty ešte mierne stúpajú a nemusí sa tak jednať o finálnu hodnotu.
Autor TASR
Praha 27. júna (TASR) - V českej obci Doksany v Ústeckom kraji v sobotu namerali teplotu 40,6 °C, čím bol zrejme prekonaný doterajší teplotný rekord 40,4 °C z augusta 2012. Na sociálnej siet Facebook o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), píše TASR.
„Absolútny rekord bol (pravdepodobne) prekonaný. Stanica Doksany v Ústeckom kraji nečakala do zajtrajška, kedy má vlna horúčav vrcholiť, a pred malou chvíľou namerala teplotu 40,6 °C, čím by prekonala doterajší rekord 40,4 °C nameraný v Dobřichoviciach dňa 20. augusta 2012,“ napísal ČHMÚ na sociálnej sieti Facebook.
Český hydrometeorologický ústav doplnil, že teploty ešte mierne stúpajú a nemusí sa tak jednať o finálnu hodnotu. ČHMÚ predtým uviedol, že v sobotu nameral po prvýkrát od roku 2012 teplotu 40 stupňov Celzia a zároveň ide o prvý prípad, keď bola jeho staničnou sieťou nameraná takáto teplota už v júni.
„Prvá ‚štyridsiatka‘ od roku 2012. Na stanici Husinec-Rež v Stredočeskom kraji bola v termíne 14.50 h SELČ nameraná hodnota 40,0 °C. Vzhľadom na to, že teploty ešte stúpajú, nemusí ísť o finálnu hodnotu (a jedinú štyridsiatku), a v ohrození je tak aj absolútny rekord maximálnej teploty 40,4 °C z 20. augusta 2012,“ napísal predtým ČHMÚ na Facebooku.
„Absolútny rekord bol (pravdepodobne) prekonaný. Stanica Doksany v Ústeckom kraji nečakala do zajtrajška, kedy má vlna horúčav vrcholiť, a pred malou chvíľou namerala teplotu 40,6 °C, čím by prekonala doterajší rekord 40,4 °C nameraný v Dobřichoviciach dňa 20. augusta 2012,“ napísal ČHMÚ na sociálnej sieti Facebook.
Český hydrometeorologický ústav doplnil, že teploty ešte mierne stúpajú a nemusí sa tak jednať o finálnu hodnotu. ČHMÚ predtým uviedol, že v sobotu nameral po prvýkrát od roku 2012 teplotu 40 stupňov Celzia a zároveň ide o prvý prípad, keď bola jeho staničnou sieťou nameraná takáto teplota už v júni.
„Prvá ‚štyridsiatka‘ od roku 2012. Na stanici Husinec-Rež v Stredočeskom kraji bola v termíne 14.50 h SELČ nameraná hodnota 40,0 °C. Vzhľadom na to, že teploty ešte stúpajú, nemusí ísť o finálnu hodnotu (a jedinú štyridsiatku), a v ohrození je tak aj absolútny rekord maximálnej teploty 40,4 °C z 20. augusta 2012,“ napísal predtým ČHMÚ na Facebooku.