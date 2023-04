V Česku zrejme skončí povinná izolácia pacientov nakazených covidom

Praha 5. apríla (TASR) - V Česku zrejme skončí povinná sedemdňová izolácia ľudí nakazených Covidom-19. Vláda v stredu schválila nariadenie, ktorým vyradí covid zo zoznamu ochorení, ktorých vedomé šírenie je trestným činom. Táto zmena bola nevyhnutným medzikrokom, aby sa mohla povinná izolácia skončiť. Po rokovaní vlády to uviedol český minister zdravotníctva Vlastimil Válek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V súčasnosti platí, že hygienická stanica musí pacienta s potvrdeným testom na covid poslať do izolácie automaticky. Po zmene by o prípadnej individuálnej izolácii rozhodoval všeobecný lekár alebo krajská hygienická stanica na základe závažnosti stavu pacienta. "Môže, ale nemusí izoláciu nariadiť – a na ako dlho ju nariadi, je na ňom. Ako pri akejkoľvek inej infekčnej chorobe," spresnil Válek postup, ktorý chce jeho rezort docieliť. Podľa ministra by k tomu mohlo dôjsť najneskôr v polovici apríla.



Vyradenie Covidu-19 zo zoznamu chorôb, ktorých zámerné šírenie je trestným činom, je podľa neho bodkou za nemedicínskym prístupom k tomuto ochoreniu. "Covid je naďalej extrémne nebezpečná smrteľná choroba. Očkovanie proti nemu funguje a je dobré, aby sa rizikové skupiny očkovali. Pacienti stále na covid zomierajú a covid sa stále šíri," upozornil minister.



Podľa neho je však potrebné pristupovať ku covidu ako k iným infekčným ochoreniam – teda racionálne a medicínsky, nie politicky a populisticky. Aktuálna situácia si podľa neho nevyžaduje automaticky izolovať pacientov nakazeným covidom. Tento prístup sa postupne stáva štandardom aj v ostatných krajinách, dodal šéf rezortu zdravotníctva.



Za šírenie nákazlivej ľudskej choroby hrozí v ČR väzenie od šiestich mesiacov až do troch rokov. Na zozname je napríklad AIDS, cholera, mor, salmonelóza, SARS, tuberkulóza či záškrt.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)