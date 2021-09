V Česku zrušili povinné testovanie pred návratom z niektorých krajín

Praha 8. septembra (TASR) – Mestský súd v Prahe od soboty 11. septembra zrušil časť opatrenia ministerstva zdravotníctva ČR, na základe ktorého museli nezaočkované osoby pri návrate z krajín so zvýšením rizikom absolvovať test na ochorenie COVID-19. Informoval o tom v stredu spravodajský server Novinky.cz.



Na súd sa obrátila Poliklinika Anděl v pražskej mestskej časti Smíchov. Ministerstvo podľa súdu stanovilo podmienku, že test pred návratom do vlasti môžu vykonať len zahraniční poskytovatelia zdravotníckych služieb. Predtým to bolo umožnené akreditovaným laboratóriám.



Podľa súdu preto nie je jasné, ktoré zdravotnícke zariadenia a na základe akých štandardov môžu testy vykonávať. Súdu takisto chýbalo odôvodnenie a poukázal i na nezrozumiteľnosť požiadavky pre občanov.



„Je preto na mieste, aby odporca (ministerstvo zdravotníctva) znovu riadne zvážil a s prihliadnutím na rozumné potreby cestujúcich stanovil, akú kvalitu testovania bude pri príjazde zo zahraničia vyžadovať," uviedol súd a dodal, že ministerstvu dal k dispozícii čas na nápravu.



Súdy ministerstvu zdravotníctva už predtým zrušili dve desiatky opatrení, pripomínajú Novinky.cz. Najčastejším dôvodom bola absencia riadnych zdôvodnení.