V Česku zrušili uznesenia umožňujúce Rusku bezplatne využívať pozemky

Praha 17. mája (TASR) - Česká vláda zrušila uznesenia, ktoré umožňovali Rusku bezplatne využívať niektoré miestne pozemky. Medzi rokmi 1970 a 1982 ich uzavreli vlády vtedajšieho komunistického Československa a Sovietskeho zväzu. Na sociálnej sieti Twitter to uviedol minister pre európske záležitosti Martin Dvořák. Rusko bude musieť zaplatiť za využívanie budov aj tri roky spätne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Zrušili sme rozhodnutia vlády učinené pod hlavňami ruských tankov po okupácii našej krajiny, ktorá dodnes umožňovala Rusku bezplatne využívať rozsiahle pozemky na našom území," napísal Dvořák. Neoprávnené zisky z využívania týchto pozemkov podľa neho nesmú slúžiť na podporu súčasnej okupácie Ukrajiny.



Podľa servera Novinky.cz sa tento krok týka 59 pozemkov, na ktorých je 25 budov. Rusko ich podľa zistení niektorých médií využíva na komerčné účely, napríklad prenajíma byty a kancelárie či prevádzkuje hostel.



Zmena by vláde mala priniesť približne 50 miliónov korún (približne dva milióny eur). Na diplomatické účely by Rusku malo zostať 17 budov, napríklad budova veľvyslanectva, konzulárne budovy či rezidencia veľvyslanca. Rezort zahraničných vecí očakáva, že Rusko bude na tento krok Česka reagovať.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)