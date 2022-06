V Česku zúrili búrky, po náraze vlaku do stromu evakuovali cestujúcich

Praha 20. júna (TASR) - Česko v pondelok zasiahli silné búrky, ktoré sa v priebehu dňa presúvali smerom od západu na sever a východ krajiny. V okrese Domažlice do jedného zo spadnutých stromov narazil vlak, hasiči zo súpravy evakuovali 90 ľudí. Nehoda sa zaobišla bez zranení. TASR informácie prevzala z webu Českej televízie a zo servera tn.cz.



Búrka, ktorá sa prehnala Plzenským krajom, vyvrátila viacero stromov a poškodila strechy. Popadané stromy skomplikovali situáciu najmä na železnici. Medzi mestom Domažlice a obcou Blížejov narazil do spadnutého stromu vlak. Podľa webu tn.cz išlo o medzinárodný spoj Západný expres. Hasiči z neho evakuovali 90 ľudí.



"Musela byť zriadená náhradná autobusová doprava, aby sa mohli cestujúci bezpečne dostať do cieľa," povedal hovorca Českých dráh (ČD) Petr Šťáhlavský. Prevádzku sa podľa neho podarilo obnoviť ešte pred poludním. Hovorkyňa Správy železníc Nela Friebová potvrdila, že sa udalosť zaobišla bez zranení.



"Vietor miestami dosahoval v nárazoch okolo 65 kilometrov za hodinu a padali krúpy až okolo dvoch centimetrov v priemere," povedala Simona Procházková z plzenskej pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Podľa nej sa v regióne vyskytol takzvaný downburst, teda významný prepad studeného vzduchu, ktorý vytvára silný vietor.



Búrka sa prehnala aj celým Pardubickým krajom. Dážď zatopil parkovisko aj pivnice, hasiči na viacerých miestach odčerpávali vodu a odpratávali popadané stromy. V súvislosti s počasím zasahovali hasiči aj na juhu Moravy.



Silné búrky vystriedali obdobie horúčav, ktoré vyvrcholilo v nedeľu 19. júna. Na stanici v Řeži pri Prahe namerali rekordných 39 stupňov Celzia, čo predstavuje historické celorepublikové maximum pre mesiac jún. Oblastné rekordy padali na viacerých miestach v republike. Po miernom krátkom ochladení by sa malo od stredy znova otepľovať.