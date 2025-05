V Českých Budějoviach unikal plyn, evakuovali školu aj polikliniku

Praha 6. mája (TASR) - Policajti a hasiči evakuovali v utorok niekoľko budov v centre Českých Budějovíc vrátane základnej školy a polikliniky. Dôvodom bol únik plynu. Zásah sprevádzajú dopravné obmedzenia, informuje TASR na základe správy portálu iDNES.cz.



Bezprostredné okolie evakuovaných budov je neprejazdné, policajti uzavreli ulicu Na Sadech. Komplikovaná je momentálne aj doprava v centre mesta, približuje server iDNES.cz.



Evakuácia postihla viacero budov v okolí križovatky ulíc Na Sadech a Nová, a to vrátane tamojšej základnej školy i Polikliniky Sever. Podľa hasičov boli celkovo evakuované tri budovy, v ktorých bolo v tom čase 135 detí, 23 dospelých a jeden pes.



Podľa polície nie je už nikto vystavený priamemu ohrozeniu zdravia. Evakuované budovy je však potrebné odvetrať. Hasiči majú priebežne merať koncentráciu plynu v okolí.



Situáciu riešia aj zriadenci energetickej spoločnosti E.ON. Hovorca tejto firmy uviedol, že k úniku plynu došlo pri stavebných prácach na jednom z domov v ulici Na Sadech, keď bola zo strany spoločnosti poškodená plynovodná prípojka pred hlavným uzáverom plynu. Firma podľa jeho slov podnikla všetky bezpečnostné opatrenia, spolupracuje s hasičmi, pričom únik plynu už zastavila.



Je však zatiaľ ťažké odhadnúť, koľko by ešte mohli trvať bezpečnostné opatrenia, podľa hovorcu by mohlo ísť o desiatky minút, ale možno aj celé hodiny.