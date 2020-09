V českých nemocniciach leží rekordný počet nakazených koronavírusom

Praha 20. septembra (TASR) - V priebehu soboty sa v Česku koronavírus najnovšie potvrdil u 2046 pacientov. Počet hospitalizovaných stúpol na 516. S chorobou COVID-19 momentálne bojuje 23.579 pacientov; celkovo sa nakazilo už viac než 48.000 ľudí, sumarizovala v nedeľu ráno webová stránka televízie Nova.



Epidémia v Českej republiky podľa tohto zdroja v posledných dňoch eskaluje. Od minulého utorka do minulej soboty pribudlo každý deň viac než 1000 nových prípadov - najviac v sobotu, 1538.



Túto stredu po prvý raz denný nárast infikovaných prekonal hranicu 2000, vo štvrtok prekonal 3000.



Vysoký počet odhalených nákaz súvisí aj so zvýšeným počtom testov, podotýka TV Nova. Za štvrtok padol absolútny rekord vykonaných testov, laboratóriá ich zvládli viac než 22.000.



V nemocniciach leží 516 ľudí, čo je o 36 viac než v piatok. Z nich je 94 na umelej pľúcnej ventilácii alebo podpore životných funkcií. To je násobne viac než pred mesiacom. Podobný počet vážne chorých pacientov malo Česko naposledy v apríli, všíma si spravodajská stránka tn.nova.cz.