V chaose na kábulskom letisku zahynulo sedem civilistov

Kábul 22. augusta (TASR) – Sedem afganských civilistov prišlo neďaleko kábulského medzinárodného letiska o život v chaotickom dave ľudí snažiacich sa utiecť pred Talibanom, ktorý sa nedávno v Afganistane zmocnil vlády. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na britské armádne zdroje.



Afganské ministerstvo obrany vo vyhlásení uvádza, že situácia v okolí letiska zostáva naďalej mimoriadne ťažká a náročná na zvládanie, avšak rezort robí všetko, čo je v jeho silách a možnostiach, aby zhromaždeným ľuďom zaistil bezpečnosť.



Letisko v Kábule je momentálne pre tisícky Afgancov ešte stále nádejou, ako uniknúť talibom, ktorí v rámci svojho doslova bleskového vojenského postupu naprieč územím krajiny vstúpili pred týždňom aj do afganského hlavného mesta.



Svojich občanov alebo afganských spolupracovníkov evakuujú letecky z Medzinárodného letiska Hámida Karzaja v Kábule a viaceré európske krajiny.



Ako sa však nechal počuť vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, z praktického hľadiska sa zdá zatiaľ nemožné, aby Spojené štáty a ich spojenci evakuovali do 31. augusta desaťtisíce Afgancov, ktorí v Afganistane spolupracovali so spojeneckými silami.