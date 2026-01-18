Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Charkove oznámili smrť ženy pri ruskom dronovom útoku

Na snímke Ukrajina po ruskom útoku. Foto: TASR/AP

V Odeskej oblasti došlo podľa predstaviteľov okresu Izmajil k útoku cielenému na objekty kritickej infraštruktúry.

Autor TASR
Kyjev 18. januára (TASR) - Pri ruskom útoku na mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny zahynula v noci na nedeľu 20-ročná žena a viacero ďalších ľudí utrpelo zranenia, oznámili nadránom regionálni predstavitelia. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

„Máme informácie o jednej zabitej osobe v dôsledku nepriateľského dronového útoku na súkromný dom,“ uviedol starosta Charkova Igor Terechov na platforme Telegram.

Oblastný gubernátor Oleh Synjehubov neskôr oznámil, že do domu narazilo bezpilotné lietadlo, pričom zomrela 20-ročná žena a ďalší človek bol zranený. Pri útoku okrem toho utrpela 41-ročná žena „akútnu stresovú reakciu“.

Ruské útoky hlásili aj z iných častí Ukrajiny. V Sumskej oblasti na severovýchode pohotovostné zložky oznámili, že pri leteckom útoku na obytnú štvrť utrpeli zranenia tri ženy a sedemročné dieťa. Predbežné informácie podľa nich ukazujú škody na 15 obytných budovách.

V Odeskej oblasti došlo podľa predstaviteľov okresu Izmajil k útoku cielenému na objekty kritickej infraštruktúry.

K útokom došlo v čase, keď ukrajinskí vyjednávači dorazili do USA na rozhovory s vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, ako ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu s Ruskom. Očakáva sa, že zamerané budú na bezpečnostné záruky a povojnovú obnovu.
