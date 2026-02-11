< sekcia Zahraničie
V Charkovskej oblasti hlásia po ruskom útoku štyri obete
Ruské úrady medzitým uviedli, že protivzdušná obrana odrazila ukrajinský dronový útok na energetickú infraštruktúru a ďalšie ciele v meste Volžskij vo Volgogradskej oblasti v južnom Rusku.
Autor TASR
Kyjev 11. februára (TASR) - Pri ruskom útoku na mesto Bohoduchiv na východe Ukrajiny zahynuli štyria ľudia vrátane troch malých detí. Oznámil to v noci na stredu predstaviteľ Charkovskej oblasti, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Predseda oblastnej vojenskej správy Oleh Synjehubov na platforme Telegram uviedol, že v jednom z domov v meste zomreli dvaja chlapci vo veku jedného roka a dvojročné dievča, pričom zraneniam podľahol 34-ročný muž. Žena vo veku 74 rokov utrpela zranenia.
Správy o incidente nebolo možné nezávisle overiť, konštatoval Reuters. AFP podotkla, že ruské sily v poslednom čase zintenzívnili útoky v Charkovskej oblasti, zamerané na dopravnú a energetickú infraštruktúru.
Ruské úrady medzitým uviedli, že protivzdušná obrana odrazila ukrajinský dronový útok na energetickú infraštruktúru a ďalšie ciele v meste Volžskij vo Volgogradskej oblasti v južnom Rusku.
Oblastný gubernátor Andrej Bočarov na Telegrame napísal, že útok bol „masívny“. Zranenia si podľa neho nevyžiadal, spôsobil však škody na jednom byte, pričom úlomky dronu dopadli neďaleko materskej školy a v závode v neďalekom Volgograde vypukol požiar.
Predseda oblastnej vojenskej správy Oleh Synjehubov na platforme Telegram uviedol, že v jednom z domov v meste zomreli dvaja chlapci vo veku jedného roka a dvojročné dievča, pričom zraneniam podľahol 34-ročný muž. Žena vo veku 74 rokov utrpela zranenia.
Správy o incidente nebolo možné nezávisle overiť, konštatoval Reuters. AFP podotkla, že ruské sily v poslednom čase zintenzívnili útoky v Charkovskej oblasti, zamerané na dopravnú a energetickú infraštruktúru.
Ruské úrady medzitým uviedli, že protivzdušná obrana odrazila ukrajinský dronový útok na energetickú infraštruktúru a ďalšie ciele v meste Volžskij vo Volgogradskej oblasti v južnom Rusku.
Oblastný gubernátor Andrej Bočarov na Telegrame napísal, že útok bol „masívny“. Zranenia si podľa neho nevyžiadal, spôsobil však škody na jednom byte, pričom úlomky dronu dopadli neďaleko materskej školy a v závode v neďalekom Volgograde vypukol požiar.