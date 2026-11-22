< sekcia Zahraničie
V Chartúme zasiahli drony obytné domy aj budovu OSN
Výbuchy bolo počuť v okolí letiska a v ďalších častiach sudánskej metropoly približne od 2.00 h do 4.30 h miestneho času (1.00 h do 3.30 h SEČ).
Autor TASR
Chartúm 22. novembra (TASR) - Hlavné mesto Sudánu Chartúm sa v nedeľu stalo terčom dronových útokov, ktoré poškodili obytné domy a budovu Organizácie Spojených národov. Úrady správy o prípadných obetiach bezprostredne neposkytli. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na svedkov a OSN, píše TASR.
Výbuchy bolo počuť v okolí letiska a v ďalších častiach sudánskej metropoly približne od 2.00 h do 4.30 h miestneho času (1.00 h do 3.30 h SEČ).
Svedkovia informovali o viacerých zasiahnutých domoch. Podľa jedného z nich bol zasiahnutý aj dom muezína - osoby, ktorá zvoláva moslimov k modlitbe - v meste Džabal Avlíja, ktoré sa nachádza asi 45 kilometrov južne od Chartúmu.
Organizácia Spojených národov medzitým potvrdila, že „bola poškodená budova organizácie, v ktorej sa nachádzali jej zamestnanci“.
„K incidentu došlo v civilnej štvrti,“ uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) na sieti X. Odsúdil zároveň riziko, ktorému čelia humanitárni pracovníci, a vyhlásil, že je „neprijateľné“, aby boli zamestnanci OSN vystavení takémuto nebezpečenstvu.
Zdroj zo sudánskej armády pre AFP povedal, že drony boli vypustené z Etiópie. Chartúm túto krajinu opakovane obviňuje, že povoľuje uskutočňovanie útokov z jej územia. Etiópia obvinenia odmieta.
Sudán od apríla 2023 sužuje konflikt medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Podľa odhadov humanitárnych organizácií si vyžiadal viac ako 200.000 obetí a vyvolal najväčšiu krízu hladu a vysídľovania na svete.
OSN opakovane kritizovala nekontrolované používanie dronov oboma stranami, ktoré v prvej polovici roku 2026 zabilo viac ako 1100 ľudí.
Výbuchy bolo počuť v okolí letiska a v ďalších častiach sudánskej metropoly približne od 2.00 h do 4.30 h miestneho času (1.00 h do 3.30 h SEČ).
Svedkovia informovali o viacerých zasiahnutých domoch. Podľa jedného z nich bol zasiahnutý aj dom muezína - osoby, ktorá zvoláva moslimov k modlitbe - v meste Džabal Avlíja, ktoré sa nachádza asi 45 kilometrov južne od Chartúmu.
Organizácia Spojených národov medzitým potvrdila, že „bola poškodená budova organizácie, v ktorej sa nachádzali jej zamestnanci“.
„K incidentu došlo v civilnej štvrti,“ uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) na sieti X. Odsúdil zároveň riziko, ktorému čelia humanitárni pracovníci, a vyhlásil, že je „neprijateľné“, aby boli zamestnanci OSN vystavení takémuto nebezpečenstvu.
Zdroj zo sudánskej armády pre AFP povedal, že drony boli vypustené z Etiópie. Chartúm túto krajinu opakovane obviňuje, že povoľuje uskutočňovanie útokov z jej územia. Etiópia obvinenia odmieta.
Sudán od apríla 2023 sužuje konflikt medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Podľa odhadov humanitárnych organizácií si vyžiadal viac ako 200.000 obetí a vyvolal najväčšiu krízu hladu a vysídľovania na svete.
OSN opakovane kritizovala nekontrolované používanie dronov oboma stranami, ktoré v prvej polovici roku 2026 zabilo viac ako 1100 ľudí.