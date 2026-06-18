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V Chicagu slávnostne otvorili centrum Baracka Obamu
Rozsiahly areál je navrhnutý ako centrum občianskeho života a kultúry na počesť 44. amerického prezidenta.
Autor TASR
Washington 18. júna (TASR) - Všetci žijúci bývalí americkí prezidenti sa vo štvrtok zúčastnili na slávnostnom otvorení prezidentského centra Baracka Obamu v Chicagu. Rozsiahly areál je navrhnutý ako centrum občianskeho života a kultúry na počesť 44. amerického prezidenta. Súčasný šéf Bieleho domu Donald Trump na podujatie neprišiel. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
Na otvorení sa zúčastnili Bill Clinton, George W. Bush a Joe Biden spolu s partnerkami, ďalšími americkými politikmi a celebritami verejného života. Prítomní boli aj zahraniční lídri, vrátane talianskeho expremiéra Mattea Renziho či bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.
Centrum pripomína odkaz 64-ročného Obamu ako prvého černošského prezidenta a nachádza sa v Jacksonovom parku na juhu Chicaga. Pre verejnosť sa otvorí v piatok.
„Trvalý odkaz nespočíva vo vojne, ani v mene na budove, ani v počte núl na bankovom účte, ale v tom, aký vplyv máme na životy druhých,“ povedala Barackova manželka Michelle Obamová v prejave. Pripomenula, že jej manžel získal Nobelovu cenu za mier a pochválila ho za „tvrdohlavý optimizmus“.
„S eleganciou, noblesou a pokojom si dokázal, aby tá najťažšia práca na svete vyzerala ako prechádzka v tomto krásnom parku,“ dodala.
Na podujatí vystúpili aj viacerí hudobníci a sledovali ho na veľkej obrazovke z iného parku v blízkosti centra tisíce hostí. V priamom prenose na sociálnych sieťach ho vysielali do celého sveta.
Väčšina Obamovho centrum bude pre verejnosť prístupná bezplatne a očakáva sa, že priláka ročne 750.000 až jeden milión návštevníkov. V centre sa okrem iného nachádzajú záhrady, basketbalové ihrisko, knižnica či koncertná hala. Financie na jeho výstavbu poskytli súkromné zdroje prostredníctvom neziskovej organizácie Obama Foundation so sídlom v Chicagu, ktorú založil bývalý prezidentský pár.
Na otvorení sa zúčastnili Bill Clinton, George W. Bush a Joe Biden spolu s partnerkami, ďalšími americkými politikmi a celebritami verejného života. Prítomní boli aj zahraniční lídri, vrátane talianskeho expremiéra Mattea Renziho či bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.
Centrum pripomína odkaz 64-ročného Obamu ako prvého černošského prezidenta a nachádza sa v Jacksonovom parku na juhu Chicaga. Pre verejnosť sa otvorí v piatok.
„Trvalý odkaz nespočíva vo vojne, ani v mene na budove, ani v počte núl na bankovom účte, ale v tom, aký vplyv máme na životy druhých,“ povedala Barackova manželka Michelle Obamová v prejave. Pripomenula, že jej manžel získal Nobelovu cenu za mier a pochválila ho za „tvrdohlavý optimizmus“.
„S eleganciou, noblesou a pokojom si dokázal, aby tá najťažšia práca na svete vyzerala ako prechádzka v tomto krásnom parku,“ dodala.
Na podujatí vystúpili aj viacerí hudobníci a sledovali ho na veľkej obrazovke z iného parku v blízkosti centra tisíce hostí. V priamom prenose na sociálnych sieťach ho vysielali do celého sveta.
Väčšina Obamovho centrum bude pre verejnosť prístupná bezplatne a očakáva sa, že priláka ročne 750.000 až jeden milión návštevníkov. V centre sa okrem iného nachádzajú záhrady, basketbalové ihrisko, knižnica či koncertná hala. Financie na jeho výstavbu poskytli súkromné zdroje prostredníctvom neziskovej organizácie Obama Foundation so sídlom v Chicagu, ktorú založil bývalý prezidentský pár.