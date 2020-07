V Chicagu v reakcii na demonštrácie odstránili dve sochy K. Kolumba

Chicago 24. júla (TASR) - Úrady v americkom meste Chicago odstránili v piatok dve sochy moreplavca Krištofa Kolumba. Urobili to len týždeň po tom, ako sa jednu z nich snažili strhnúť demonštranti proti rasizmu. Informovala o tom agentúra AP.



Robotníci sochu v Grant Parku vyberali z podstavca pomocou veľkého žeriava, zatiaľ čo sa pri nich zhromaždil menší dav, ktorý udalosť sledoval.



O tretej hodine ráno miestneho času (10.00 h SELČ) sa im sochu podarilo odstrániť. Dav robotníkov povzbudzoval a okoloidúce autá na nich trúbili, píše agentúra AP.



Druhú sochu odstránili o 5.30 h (12.30 h SELČ) z parku Arrigo, ktorý sa nachádza v chicagskej štvrti Little Italy (Malé Taliansko).



Sochy Kolumba už strhli alebo poškodili v mestách ako Miami na Floride, Richmond v štáte Virgínia, St. Paul v štáte Minnesota či v Bostone, kde jednej z nich odlomili hlavu. Taliansky moreplavec je podľa aktivistov zodpovedný za genocídu a zneužívanie pôvodného obyvateľstva Ameriky.



Odstránenie sôch prišlo v čase, keď americký prezident Donald Trump tento týždeň oznámil, že do Chicaga pošle jednotky ozbrojených federálnych agentov. Tento krok prezentuje najmä ako odpoveď na protesty proti rasizmu a policajnej brutalite, ktoré sa v USA spustili ako reakcia na májovú smrť Afroameričana Georgea Floyda. Tomu počas zatýkania v štáte Minnesota pristúpil krk nohou belošský policajt. Floyd neskôr zraneniam podľahol.



Trumpov plán však vyvolal obavy, že agenti budú obyvateľom brániť v demonštráciách.



Prezident minulý týždeň taktiež odsúhlasil rozmiestnenie agentov pohraničnej hliadky v Portlande v štáte Oregon, kde mali za úlohu rozohnať protesty. Trump sa vyjadril, že by rovnakú stratégiu mohol odsúhlasiť aj v ďalších väčších mestách so starostami z Demokratickej strany, ako sú New York, Chicago, Baltimore a Filadelfia.



Starostovia šiestich väčších, prevažne demokratických miest Atlanta, Washington, Seattle, Chicago, Portland a Kansas City v pondelok zaslali list ministrovi spravodlivosti Billovi Barrovi a ministrovi vnútornej bezpečnosti Chadovi Wolfovi, v ktorom nazvali nevyžiadanú prítomnosť ozbrojených jednotiek protiústavnou.