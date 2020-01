V Chicagu útočil kojot, päťročného chlapca pohrýzol do hlavy

Chicago 9. januára (TASR) - V meste Chicago v americkom štáte Illinois zaznamenali v stredu dva útoky kojota, informovala vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu.



Večer prišiel do nemocnice muž (32) so zranením na zadnici a tvrdil, že kráčal po ulici, keď na neho zozadu zaútočil kojot a pohrýzol ho.



Polícia uviedla, že muž neutrpel vážnejšie zranenia a čoskoro ho prepustia z nemocnice.



V rovnaký deň zaútočil kojot aj na päťročného chlapca v Lincolnovom parku a pohrýzol ho do hlavy. Museli ho previezť do nemocnice, dodala polícia.