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V Chorvátku zadržali Poliaka podozrivého z fotografovania nahých detí
Muž údajne minulý štvrtok 23. júla fotografoval deti na pláži v obci Prapratno.
Autor TASR
Záhreb/Varšava 27. júla (TASR) - Chorvátska polícia v pondelok oznámila, že zadržala 61-ročného poľského občana podozrivého z fotografovania nahých detí na pobreží krajiny. Upozornila na to agentúra PAP, píše TASR.
Muž údajne minulý štvrtok 23. júla fotografoval deti na pláži v obci Prapratno. V sobotu bol následne vzatý do väzby na policajnom riaditeľstve v Dubrovnícko-neretvianskej župe, kde zostane až do súdneho konania.
Pri prehliadke mužovho stanu a vozidla zaistila polícia mobilný telefón a tri USB kľúče.
Podľa jej oficiálneho vyhlásenia si Poliak v roku 2007 odpykal trest odňatia slobody za rovnaký trestný čin, ktorý vtedy spáchal na ostrove Rab v severnom Chorvátsku
Muž údajne minulý štvrtok 23. júla fotografoval deti na pláži v obci Prapratno. V sobotu bol následne vzatý do väzby na policajnom riaditeľstve v Dubrovnícko-neretvianskej župe, kde zostane až do súdneho konania.
Pri prehliadke mužovho stanu a vozidla zaistila polícia mobilný telefón a tri USB kľúče.
Podľa jej oficiálneho vyhlásenia si Poliak v roku 2007 odpykal trest odňatia slobody za rovnaký trestný čin, ktorý vtedy spáchal na ostrove Rab v severnom Chorvátsku