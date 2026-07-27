Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. júl 2026Meniny má Božena
< sekcia Zahraničie

V Chorvátku zadržali Poliaka podozrivého z fotografovania nahých detí

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Muž údajne minulý štvrtok 23. júla fotografoval deti na pláži v obci Prapratno.

Autor TASR
Záhreb/Varšava 27. júla (TASR) - Chorvátska polícia v pondelok oznámila, že zadržala 61-ročného poľského občana podozrivého z fotografovania nahých detí na pobreží krajiny. Upozornila na to agentúra PAP, píše TASR.

Muž údajne minulý štvrtok 23. júla fotografoval deti na pláži v obci Prapratno. V sobotu bol následne vzatý do väzby na policajnom riaditeľstve v Dubrovnícko-neretvianskej župe, kde zostane až do súdneho konania.

Pri prehliadke mužovho stanu a vozidla zaistila polícia mobilný telefón a tri USB kľúče.

Podľa jej oficiálneho vyhlásenia si Poliak v roku 2007 odpykal trest odňatia slobody za rovnaký trestný čin, ktorý vtedy spáchal na ostrove Rab v severnom Chorvátsku
.

Neprehliadnite

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla