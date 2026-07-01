Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. júl 2026Meniny má Diana
< sekcia Zahraničie

V chorvátskom Splite zaznamenali najteplejší deň od začiatku meraní

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Toto obľúbené turistické centrum tak prekonalo svoj predchádzajúci teplotný rekord 38,6 stupňa Celzia, ktorý zaznamenalo v júli v roku 1950.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Záhreb 30. júna (TASR) - Chorvátske pobrežné mesto Split v utorok zaznamenalo nový teplotný rekord od začiatku meraní - 39,5 stupňa Celzia. Pre agentúru AFP to potvrdila tamojšia meteorologická služba, píše TASR.

Toto obľúbené turistické centrum tak prekonalo svoj predchádzajúci teplotný rekord 38,6 stupňa Celzia, ktorý zaznamenalo v júli v roku 1950.

Národný rekord však utorkové teploty v Splite nepokorili. Najvyššiu teplotu od začiatku meraní - 42,8 stupňa Celzia - v Chorvátsku namerali v roku 1981.

S extrémne vysokými teplotami v súčasnosti bojuje celá Európa, nielen Balkán. AFP uvádza, že ide o najsilnejšiu vlnu horúčav, aká bola kedy na kontinente zaznamenaná.

Podobné rekordy padajú od minulého týždňa na viacerých miestach. Západná Európa zároveň hlásila stovky úmrtí spôsobených horúčavami a vo viacerých regiónoch kontinentu vyvolalo toto počasie aj lesné požiare.

V stredu by mal Balkán zasiahnuť búrkový front, čo síce znamená úľavu od vysokých teplôt, no môže priniesť ničivý vietor a krupobitie, upozorňuje AFP.
.

Neprehliadnite

NOVÝ TEPLOTNÝ REKORD: V Kamenici nad Hronom namerali 41,3 stupňa

Rezort vnútra spustil infolinku k referendu

VENEZUELA PO ZEMETRASENÍ: Počet nezvestných je obrovský

Podoba vysvedčení sa postupne vyvíjala a dlho nemala jednotnú formu