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V chorvátskom Splite zaznamenali najteplejší deň od začiatku meraní
Toto obľúbené turistické centrum tak prekonalo svoj predchádzajúci teplotný rekord 38,6 stupňa Celzia, ktorý zaznamenalo v júli v roku 1950.
Autor TASR
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Záhreb 30. júna (TASR) - Chorvátske pobrežné mesto Split v utorok zaznamenalo nový teplotný rekord od začiatku meraní - 39,5 stupňa Celzia. Pre agentúru AFP to potvrdila tamojšia meteorologická služba, píše TASR.
Toto obľúbené turistické centrum tak prekonalo svoj predchádzajúci teplotný rekord 38,6 stupňa Celzia, ktorý zaznamenalo v júli v roku 1950.
Národný rekord však utorkové teploty v Splite nepokorili. Najvyššiu teplotu od začiatku meraní - 42,8 stupňa Celzia - v Chorvátsku namerali v roku 1981.
S extrémne vysokými teplotami v súčasnosti bojuje celá Európa, nielen Balkán. AFP uvádza, že ide o najsilnejšiu vlnu horúčav, aká bola kedy na kontinente zaznamenaná.
Podobné rekordy padajú od minulého týždňa na viacerých miestach. Západná Európa zároveň hlásila stovky úmrtí spôsobených horúčavami a vo viacerých regiónoch kontinentu vyvolalo toto počasie aj lesné požiare.
V stredu by mal Balkán zasiahnuť búrkový front, čo síce znamená úľavu od vysokých teplôt, no môže priniesť ničivý vietor a krupobitie, upozorňuje AFP.
Toto obľúbené turistické centrum tak prekonalo svoj predchádzajúci teplotný rekord 38,6 stupňa Celzia, ktorý zaznamenalo v júli v roku 1950.
Národný rekord však utorkové teploty v Splite nepokorili. Najvyššiu teplotu od začiatku meraní - 42,8 stupňa Celzia - v Chorvátsku namerali v roku 1981.
S extrémne vysokými teplotami v súčasnosti bojuje celá Európa, nielen Balkán. AFP uvádza, že ide o najsilnejšiu vlnu horúčav, aká bola kedy na kontinente zaznamenaná.
Podobné rekordy padajú od minulého týždňa na viacerých miestach. Západná Európa zároveň hlásila stovky úmrtí spôsobených horúčavami a vo viacerých regiónoch kontinentu vyvolalo toto počasie aj lesné požiare.
V stredu by mal Balkán zasiahnuť búrkový front, čo síce znamená úľavu od vysokých teplôt, no môže priniesť ničivý vietor a krupobitie, upozorňuje AFP.