V chorvátskom Vukovare zrušili oficiálne postavenie srbčiny i cyriliky

Záhreb 30. decembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v chorvátskom meste Vukovar vo štvrtok schválilo zrušenie opatrenia, ktoré tam povoľovalo oficiálne používať srbčinu i cyriliku. TASR správu prevzala z agentúry HINA.



Zastupiteľstvo zrušilo platnosť tohto zákonného opatrenia. To príslušníkom srbskej etnickej menšiny povoľovalo používať srbský jazyk a cyrilské písmo vo verejnom a spoločenskom živote a v oficiálnej komunikácii v rámci pôsobnosti miestnej samosprávy, vysvetľuje HINA.



Mestská rada podľa svojich vyjadrení brala do úvahy výsledky oficiálneho sčítania obyvateľov z roku 2021, na základe ktorého tvoria Srbi len 29,73 percenta populácie mesta. To je menej než jedna tretina obyvateľov, a preto nemajú právo používať vo Vukovare svoj jazyk a písmo.



Predseda Demokratického zväzu Srbov (DSS) a člen mestského zastupiteľstva Srdžan Milakovič toto rozhodnutie označil za "darček" vukovarským Srbom na konci roka od politického vedenia na čele s chorvátskym starostom mesta Ivanom Penavom.



Je to podľa jeho slov zavŕšenie desať rokov pretrvávajúcich prejavov násilia voči cyrilike a srbčine, počas ktorého sa rôzne štátne úrady usilovali zabrániť srbskej komunite k výkonu tohto práva.



Vukovar sa nachádza na východe Chorvátska neďaleko hraníc so Srbskom. Mesto má podľa výsledkov sčítania okolo 22.000 obyvateľov.