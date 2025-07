V Chorvátsku bol koncert s ustašovskými heslami, prišli aj politici

Záhreb 7. júla (TASR) - Chorvátska opozícia a ľudskoprávni aktivisti ostro kritizujú chorvátske úrady za tolerovanie skandovania hesiel ustašovcov na koncerte speváka Marka Perkoviča, známeho svojimi sympatiami k tomuto chorvátskemu fašistickému hnutiu. Na Perkovičov koncert, ktorý sa konal uplynulú sobotu v Záhrebe, prišlo pol milióna ľudí, informoval spravodajský web BalkanInsight, píše TASR.



Fakt, že sa s týmto spevákom - vystupujúcim pod menom Thompson - odfotografoval i úradujúci chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, ktorý bol aj na generálnej skúške, a na koncerte sa objavil aj predseda parlamentu Gordan Jandrokovič, považuje chorvátska opozícia za celosvetovú hanbu, informovala v pondelok agentúra AFP.



Perkovičov megakoncert v Záhrebe sa konal napriek tomu, že jeho vystúpenia boli vo viacerých krajinách zakázané práve pre jeho sympatie k chorvátskemu fašistickému ustašovskému režimu.



Ustašovci počas druhej svetovej vojny prenasledovali a zabili státisíce Srbov, Židov, Rómov a chorvátskych antifašistov a ďalších ľudí poslali do koncentračných táborov, doplnila AFP.



Perkovič sa stal populárnym v 90. rokoch, počas vojny za nezávislosť Chorvátska, a to vďaka svojim nacionalistickým piesňam. Počas sobotňajšieho koncertu na dostihovej dráhe v Záhrebe spieval aj jednu zo svojich najslávnejších piesní, ktorá sa začína ustašovským pozdravom – „Za dom spremni“ („Za vlasť, pripravení“). Kým Perkovič zakričal prvú polovicu pozdravu, dav s nadšením doplnil jeho zvyšnú časť, uviedla AFP.



Ide o pozdrav, ktorý počas vojny v 90. rokoch používala aj krajne pravicová polovojenská jednotka Chorvátske obranné sily (HOS). Tento pozdrav je považovaný za ekvivalent nacistického „Sieg Heil“ a v Chorvátsku je jeho použitie trestné. Podľa súdneho rozhodnutia ho však Perkovič môže používať ako súčasť svojej piesne, uviedla cez víkend chorvátska štátna televízia HRT.



Podľa AFP mnohí fanúšikovia na Perkovičovom koncerte boli oblečení v čiernych tričkách s týmto pozdravom. V predvečer koncertu sa v centre Záhrebu zišli desiatky ľudí, ktorí tam spievali proustašovské piesne.



Používanie ustašovských symbolov a sloganov na Perkovičovom koncerte kritizovala chorvátska ľavicová opozícia, mimovládne organizácie, chorvátska ombudsmanka i srbská menšina a niektorí politici v Srbsku.



Vodca chorvátskych Srbov Milorad Pupovac uviedol, že skandovanie sloganu oslavuje ustašovcov a snaží sa oživiť ich ducha. „Ak Chorvátsko dáva priestor takýmto posolstvám, potom ma to znepokojuje,“ povedal Pupovac novinárom.



Chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič však povedal, že „nedokáže pochopiť tých, ktorí sa snažia vykresliť pol milióna ľudí ako extrémistov alebo radikálov“. Uviedol súčasne, že polícia preverí jednotlivé prípady spievania nevhodných piesní a používania ustašovských symbolov na koncerte.



Naopak, hlavná opozičná strana Sociálni demokrati vyhlásila, že „sme svedkami globálnej hanby, v ktorej extrémistické naratívy dostali štátnu logistiku a priamu podporu z najvyšších vládnych miest“.



Mimovládna organizácia Iniciatíva mládeže pre ľudské práva označila Perkovičov koncert za „najväčšie fašistické zhromaždenie v Európe od druhej svetovej vojny“ a uviedla, že predstavuje „priamy útok na základné hodnoty Európskej únie“.



Ombudsmanka Tena Simonovičová Einwalterová varovala pred tolerovaním veľkého davu používajúceho ustašovský pozdrav, „akoby to bolo niečo prijateľné a legálne“.



Bývalá chorvátska premiérka Jadranka Kosorová kritizovala úrady a médiá, že Perkovičovi dopriali priestor a pozornosť. „Nielen štát a mesto slúžia jednému mužovi, ale aj televízne stanice,“ napísala Kosorová na sieti X.



Medzičasom predsedníčka srbského parlamentu Ana Brnabičová vyjadrila prekvapenie v súvislosti s absenciou akéhokoľvek odsúdenia koncertu zo strany EÚ. Na sieti X pripomenula, že ustašovský pozdrav je ekvivalentom nacistického „Sieg Heil“, a uviedla, že EÚ musí jasne uviesť, že „na európskom kontinente nemôže byť miesto pre takúto nebezpečnú, nenávistnú rétoriku“.



Srbský prezident Aleksandar Vučič tiež kritizoval Perkovičove koncerty ako prejav „podpory pronacistických hodnôt“. Bývalý srbský liberálny líder Boris Tadič povedal, že je to „veľká hanba“ pre Chorvátsko a Európsku úniu, pretože koncert „oslavuje zabíjanie príslušníkov jedného národa, v tomto prípade srbského“.



Podľa AFP v posledných rokoch čoraz viac ľudí v Chorvátsku tlačí na to, aby sa prestala démonizovať fašistická minulosť krajiny a aby sa ustašovci pertraktovali ako zakladatelia štátu a bolo povolené používanie ich symbolov.



Podľa webu BalkanInsight bol Perkovičov koncert najväčším, aký sa kedy v Chorvátsku konal.