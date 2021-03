Chorvátsku hrozí, že do leta nestihne zaočkovať ľudí nad 65 rokov

Záhreb 24. marca (TASR) - Ak bude očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Chorvátsku pokračovať súčasným tempom, ľudia starší ako 65 rokov a ľudia s chronickými chorobami nebudú do leta zaočkovaní. Navyše, vakcinačné centrá sa stanú miestami nákazy, uviedla v stredu tamojšia asociácia lekárov primárnej starostlivosti HUUGO. Informovala o tom agentúra Hina.



"Vakcinačné centrá v miestnych zdravotníckych zariadeniach a našich úradoch sa stanú miestami, kde sa rozširuje vírus, namiesto toho, aby sa stali miestami, kde sa proti nemu bojuje, pretože sú malé a počas súčasnej tretej vlny epidémie fungujú v nedostatočných protiepidemiologických podmienkach," tvrdí asociácia.



Zároveň vyjadrila nádej, že kompetentné inštitúcie pochopia, že očkovanie by sa malo organizovať vo väčších priestoroch, kde budú zdravotníci iba očkovať, a nie vypisovať dokumentáciu.



V chorvátskom zdravotníctve pracuje 2300 rodinných lekárov, ktorých priemerný vek je 56 rokov a z ktorých 80 percent tvoria ženy, 720 je starších ako 60 rokov a 200 dokonca viac ako 65 rokov, tvrdí asociácia. Znamená to, že systém verejného zdravotníctva v krajine sa v súčasnosti spolieha na 920 lekárov starších ako 60 rokov, ktorí vykonávajú očkovanie, čo je podľa HUUGO neprijateľné. Asociácia požaduje ich nahradenie mladšími zdravotníkmi a otvorenie veľkých očkovacích centier.