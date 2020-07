V Chorvátsku je vyše 500.000 turistov

Záhreb 11. júla (TASR) - V Chorvátsku sa prvýkrát v tomto nachádza viac ako 500.000 turistov, z toho je približne 430.000 zo zahraničia. Uviedol to v sobotu denník Jutarjni list s odvolaním sa na záznamy registračných systémov eVisitor a eCrew.



Väčšina zahraničných hostí, ktorí sú momentálne v Chorvátsku, pochádza podľa chorvátskej turistickej agentúry HTZ z Nemecka, Slovinska, Českej republiky, Poľska, Rakúska, Slovenska a Maďarska.



Šéf HTZ Kristjan Staničić očakáva, že turisti zo vzdialených mimoeurópskych krajín, ale aj zo Spojeného kráľovstva, Francúzska alebo Škandinávie, začnú prichádzať v polovici júla, keď sa zvýši počet letov.



V období od 1. do 10. júla prišlo do Chorvátska takmer 600.000 ľudí, čo 46 percent počtu v rovnakom období minulého roka. Najviac prenocovaní zaznamenali na Istrii (1,2 milióna), Prímorsko-gorskokotarskej župe (975.000) a Zadarskej župe (819.000 prenocovaní).



Najviac turistov sa ubytovalo v destináciách Vir, Rovinj, Medulin, Mali Lošinj, Poreč, Umag či Crikvenica.