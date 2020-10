V Chorvátsku narastá počet duševne chorých pacientov

Záhreb 9. októbra (TASR) - Počet psychiatrických pacientov v Chorvátsku sa v dôsledku pandémie koronavírusu zvyšuje a krajina nemá pripravenú národnú stratégiu na zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o týchto pacientov. Povedal to v piatok chorvátsky aktivista a politik Tomislav Tomaševič pri príležitosti sobotňajšieho Svetového dňa duševného zdravia, informovala agentúra HINA.



"Počet ľudí trpiacich na duševné poruchy stále narastá, napriek tomu sme však od roku 2016 nevytvorili stratégiu na zlepšenie duševného zdravia", vyhlásil Tomaševič, ktorý je predsedom politickej platformy Môžeme! (Možemo!).



Aktivista sa vo svojich vyhláseniach odvoláva na údaje Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá tvrdí, že depresia bude do roku 2030 najrozšírenejšou chorobou v Chorvátsku i ostatných častiach sveta.



Predsedníčka chorvátskej strany Nová ľavica (Nova ljevica) Ivana Kekinová, ktorá pracuje ako psychiatrička v jednej z nemocníc v Záhrebe, upozornila na nedávnu štúdiu WHO. Podľa tejto štúdie kvalita zdravotníckych služieb v oblasti duševného zdravia počas pandémie poklesla v 93 percentách krajín sveta - vrátane Chorvátska.



Kekinová upozornila, že v krajine začali odnedávna zatvárať psychiatrické oddelenia a priestory určené pre psychiatrických pacientov v nemocnici, v ktorej Kekinová pracuje, boli zredukované z dôvodu zemetrasenia, ktoré Zahreb zasiahlo 22. marca.