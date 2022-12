V Chorvátsku odmietli zapojenie sa do misie EÚ na výcvik Ukrajincov

Záhreb 16. decembra (TASR) - Poslanci chorvátskeho parlamentu v piatok odmietli, aby sa ich krajina zúčastňovala na výcviku ukrajinských vojakov v rámci misie EÚ. K hlasovaniu v parlamente došlo po tom, ako takéto opatrenie odmietol schváliť chorvátsky prezident Zoran Milanovič, ktorý ho označil za protiústavné. Informuje o tom TASR, ktorá čerpala z agentúr AP a HINA.



Milanovič otvorene kritizuje prístup Západu voči Ukrajine. Loboval pritom za to, aby Záhreb poskytoval Kyjevu počas ruskej invázie len humanitárnu pomoc, píše AP.



Asistenčná misia EÚ Ukrajina (EUMAM) bola vytvorená v októbri, pričom 27 krajín eurobloku má v súlade s ňou poskytnúť Ukrajine rôzne formy pomoci či výcviku.



Konkrétne Chorvátsko malo v rámci nej prijať na svojom území za účelom výcviku do 100 ukrajinských vojakov, zatiaľ čo 80 chorvátski vojenskí inštruktori mali vycestovať do iných krajín EÚ, aby tam pomohli s výcvikom ukrajinských vojakov.



Chorvátska vláda však potrebovala na odobrenie takéhoto rozhodnutia – po tom, ako ho nepodporil prezident – v 151-člennom parlamente dvojtretinovú podporu, teda najmenej 101 hlasov. Na schválenie napokon chýbali štyri hlasy. Na hlasovaní, ktorému predchádzala dvojtýždňová rozprava, sa zúčastnilo 107 poslancov, pričom 97 z nich návrh podporilo a zvyšných desať hlasovalo proti, uvádza HINA.



Opozícia označila hlasovanie za spolitizované, respektíve výsledok sporu medzi chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom a prezidentom Milanovičom, ktorí sa nezhodnú v mnohých otázkach. "Je to voľba medzi Ukrajinou a (ruským prezidentom) Putinom," tvrdil pred hlasovaním Plenkovič. "Chorvátsko je roky členom NATO aj EÚ, nie je neutrálne či nezúčastnené," zdôraznil.