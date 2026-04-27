V Chorvátsku opäť evakuovali viaceré školy pre bombové hrozby

Autor TASR
Záhreb 27. apríla (TASR) - V niekoľkých školách v chorvátskych mestách Záhreb, Split a Rijeka v pondelok nariadili evakuáciu po hláseniach o možných výbušných zariadeniach. Na miestach zasahuje polícia, informuje TASR podľa správy agentúry HINA.

Chorvátska polícia objasnila, že postupuje podľa protokolu reakcie na bombové vyhrážky vrátane prehľadávania priestorov.

Podobné vyhrážky o nastražených bombách dostali viaceré školy, škôlky, nákupné centrá a iné inštitúcie v Chorvátsku aj v utorok a piatok minulý týždeň. Išlo o falošné hlásenia a nenašli sa žiadne výbušné zariadenia.

Minister vnútra Davor Božinovič v piatok označil tieto hrozby za formu hybridnej vojny. Chorvátska polícia podľa neho spolupracuje s viacerými európskymi krajinami, kde sa podľa predpokladov nachádzajú servery a domény, ktoré boli použité na odoslanie týchto hrozieb.
Neprehliadnite

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok