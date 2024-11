V Chorvátsku po útokoch na cudzincov zadržali štyri osoby

Záhreb 9. novembra (TASR) - Chorvátska polícia v sobotu informovala, že zadržala štyroch mužov v súvislosti s útokom na pracovníka zo zahraničia, ktorý sprevádzal motív rasizmu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



K fyzickému útoku na kuriéra donáškovej služby došlo v piatok neskoro večer v pobrežnom meste Split. Ľahké zranenia pri ňom utrpel 41-ročný pracovník zo zahraničia aj jeden útočník.



Po tomto napadnutí bezprostredne nasledovali tri ďalšie útoky zamerané na zahraničných pracovníkov rozvážajúcich jedlo, takisto v Splite, pri ktorých sa vážne zranil jeden Nepálčan. Ďalšia obeť bola z Indie, národnosti zvyšných dvoch nezverejnili.



Polícia uviedla, že po páchateľoch týchto troch útokov naďalej pátra. Zadržaná štvorica podozrivá z napadnutia 41-ročnej osoby je však predmetom vyšetrovania "zločinu z nenávisti". Agentúra HINA spresnila, že ide o štyroch mladých mužov vrátane troch neplnoletých chlapcov.



Chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič tieto incidenty ostro odsúdil a označil ich za "šokujúce" a "znepokojujúce". Zároveň zdôraznil, že násilie, diskriminácia a xenofóbia, najmä voči ľuďom, ktorí prichádzajú do Chorvátska pracovať, sa nesmú tolerovať v žiadnej forme.



Chorvátsko dlhodobo zápasí s nedostatkom pracovnej sily, keďže z tejto členskej krajiny EÚ masovo emigrujú ľudia do zahraničia a navyše jej klesá počet obyvateľov.



Krajina je tradične závislá od sezónnych pracovníkov zo susedných balkánskych štátov, no čoraz viac sa spolieha na robotníkov z krajín ako Nepál, India a Filipíny, ktorí obsadzujú desaťtisíce pracovných miest najmä v stavebníctve a odvetví cestovného ruchu na pobreží Jadranského mora.



Vlani takto Chorvátsko udelilo pracovné povolenia takmer 120.000 štátnym príslušníkom krajín mimo EÚ, čo predstavuje nárast o 40 percent oproti roku 2022. Tento počet bude v roku 2024 prekonaný, pretože do novembra bolo vydaných takmer 150.000 takýchto pracovných povolení.



Záhrebská polícia počas roka upozornila, že počet útokov na zahraničných pracovníkov, predovšetkým kuriérov donáškovej služby, sa zvyšuje. Vo väčšine prípadov však nešlo o rasovo motivované útoky, ale skôr o lúpeže.