V Chorvátsku podľa prieskumu fajčí takmer 38 percent dospelých
Najvyššia miera užívania tabaku v Chorvátsku je medzi ľuďmi vo veku 25 až 34 rokov, z nich fajčí až 42,5 percenta.
Autor TASR
Záhreb 25. mája (TASR) - Chorvátsko patrí medzi európske krajiny s najvyšším podielom fajčiarov, keď tam podľa výsledkov najnovších štúdií fajčí cigarety 37,9 percenta dospelých. Uviedol to Chorvátsky inštitút verejného zdravia (HZJZ) pred blížiacom sa Svetovým dňom bez tabaku 31. mája, píše TASR podľa agentúry Hina.
Najvyššia miera užívania tabaku v Chorvátsku je medzi ľuďmi vo veku 25 až 34 rokov, z nich fajčí až 42,5 percenta, uviedol inštitút. Tohtoročná téma Svetového dňa bez tabaku má preto ústredné motto „Odhalenie príťažlivosti – boj proti závislosti od nikotínu a tabaku“. Zameriava sa na spôsoby, akými tabakový a nikotínový priemysel navrhujú svoje výrobky a robia ich príťažlivé už pre deti a mladých ľudí.
HZJZ zdôraznil dôležitosť presadzovania prísnejších regulačných opatrení na ochranu ľudí voči vystaveniu nikotínovým výrobkom, najmä obmedzením marketingu na sociálnych sieťach a digitálnych platformách.
Svetový deň bez tabaku sa každoročne pripomína 31. mája z iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s cieľom zvýšiť povedomie o zdravotných, sociálnych a ekonomických dôsledkoch užívania tabaku a nikotínu.
