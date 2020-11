V Chorvátsku pribudlo 1830 nakazených a rekordných 74 úmrtí

Záhreb 30. novembra (TASR) - V Chorvátsku potvrdili za posledných 24 hodín 1830 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 74 súvisiacich úmrtí. Ide o najvyšší počet úmrtí za jediný deň od začiatku epidémie v tejto balkánskej krajine. V pondelok dopoludnia to oznámila štátna pandemická komisia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra HINA.



V krajine celkovo potvrdili už 128.442 pozitívnych prípadov koronavírusu. Aktívnych prípadov je v súčasnosti 21.457 a 2358 osôb je hospitalizovaných, z toho 255 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Počet obetí v krajine dosiahol číslo 1786. Vyliečilo sa 105.199 osôb, vrátane 3361 ľudí za posledných 24 hodín.



V súčasnosti je v domácej karanténe 46.802 ľudí. Dosiaľ v krajine urobili 749.346 testov na koronavírus, z toho 5027 za posledných 24 hodín.



Chorvátsko od soboty sprísnilo opatrenia prijaté v súvislosti so šírením koronavírusu, ktorých súčasťou je aj zatvorenie kaviarní a reštaurácií. Opatrenia potrvajú do 21. decembra.