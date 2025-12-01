< sekcia Zahraničie
V Chorvátsku protestovali rastúcemu pravicovému extrémizmu
Záhreb 1. decembra (TASR) — Tisíce ľudí sa v nedeľu zúčastnili v chorvátskych mestách Záhreb, Rijeka, Zadar a Pula na protestných pochodoch proti silnejúcim prejavom pravicového extrémizmu, ktoré zorganizovala iniciatíva Spoločne proti fašizmu. Informovali o tom agentúry AP a HINA.
Protestujúci okrem iného požadovali, aby úrady zakročili voči krajne pravicovým skupinám a ich častému používaniu fašistických symbolov súvisiacich s bábkovým štátom nacistického Nemecka a Talianska, ktorý existoval v rokoch 1941 – 1945. Na jeho území sa nachádzali koncentračné tábory, v ktorých boli popravené desaťtisíce Srbov, židov, Rómov a antifašistických bojovníkov z radov Chorvátov.
„Vidíme fašizmus v každom útoku na robotníka alebo slabo plateného kuriéra len preto, že má inú farbu pleti, v každom výkriku ‚Za vlasť – pripravení‘ v parlamente, ktorý zostane nepotrestaný, alebo keď sa ľudia oblečení v čiernom vyhrážajú národnostným menšinám,“ povedala študentka Lucija Markovičová, ktorá prečítala vyhlásenie iniciatívy na zhromaždení pri hlavnej železničnej stanici v Záhrebe.
Organizátori uviedli, že sú proti militarizovanej spoločnosti, v ktorej sa vojnová rétorika stala rutinou a výdavky na obranu prevyšujú investície do vzdelávania. Odmietajú tiež chápanie vlastenectva, ktoré využíva symboly z najtemnejšej kapitoly chorvátskych dejín.
Zdôraznili, že spoločnosť by mala chrániť ľudí a životné prostredie, nie konkrétne záujmy. „Bez ohľadu na meno, jazyk, vieru, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo miesto narodenia má každý právo na bezpečnosť, dôstojnosť a život bez strachu,“ uvádza sa vo vyhlásení iniciatívy Spoločne proti fašizmu.
Protestujúci v Záhrebe sa spred z hlavnej stanice vydali na hlavné námestie s transparentmi s nápismi ako „Fašizmus je nenávisť“, „Proti sile, proti temnote“ či „Planéta horí, fašisti ju zabíjajú“.
Predsedníčka Chorvátskeho zväzu novinárov a Európskej federácie novinárov Maja Severová uviedla, že mnohí novinári boli pri výkone svojej práce v poslednom čase urážaní alebo napadnutí. „Novinári sa neboja. Zostávame pilierom demokratickej spoločnosti a budeme naďalej vyšetrovať a odhaľovať priestupky. Je neprijateľné označovať ľudí za hrozbu len preto, že pochádzajú z inej školy, mesta alebo krajiny, alebo praktizujú kultúru, ktorá nezodpovedá niečím očakávaniam,“ povedala.
Podľa spravodajského portálu Index sa v Rijeke a v Zadare uskutočnili protidemonštrácie, na ktoré prišli skupiny mladých mužov v čiernom oblečení. Došlo na nich k menším potýčkam s políciou a zadržaniu jednej osoby.
V novembri narušili pravicoví extrémisti skandovaním fašistických a nacionalistických sloganov kultúrne podujatia etnických Srbov v hlavnom meste Záhreb a v Splite. Jedným z nich je pozdrav „Za dom spremni!“ (Za vlasť – pripravení!) používaný od 30. rokov 20. storočia ustašovcami.
Takéto tendencie sa v Chorvátsku začali objavovať po tom, čo vládnuce Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ) premiéra Andreja Plenkoviča po minuloročných parlamentných voľbách vytvorilo koalíciu s krajne pravicovou stranou, čím sa po prvýkrát po rokoch ocitli etnickí Srbi mimo vlády.
Spomínaný pozdrav obsahuje aj jedna z najpopulárnejších piesní speváka Marka Perkoviča, ktorého umelecké meno je Thompson, a zaznela aj na jeho júlovom koncerte v Záhrebe. Perkovič má zakázaný vstup do niektorých európskych miest, ale v Chorvátsku je veľmi obľúbený.
Plenkovič popiera, že priviera oči pred nárastom krajne pravicového extrémizmu a nenávistných prejavov. Naopak obvinil svojich ľavicových oponentov, že problém zveličujú a tým prehlbujú rozpory.
