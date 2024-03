V Chorvátsku rozpustili parlament, čaká sa na vypísanie volieb

Záhreb 14. marca (TASR) - Chorvátsky parlament vo štvrtok po takmer štyroch rokoch rozpustili, a to na základe jednomyseľného rozhodnutia všetkých 143 zákonodarcov, informovala agentúra HINA.



"Prajem vám veľa šťastia," povedal poslancom predseda parlamentu Gordan Jandrokovič.



Rozhodnutie o rozpustení parlamentu, ktorý sa prvýkrát na zasadaní zišiel 22. júla 2020, prišlo krátko po odmietnutí opozičného návrhu na rozpustenie, ktorý bol podaný zhruba pred 15 dňami.



Riadne parlamentné voľby sa v Chorvátsku musia uskutočniť do 22. septembra, ich dátum však ešte nebol stanovený. Opozícia apeluje na to, aby sa konali v čo najskoršom termíne.



Ďalší krok teraz musí podniknúť chorvátsky prezident Zoran Milanovič, ktorý určí presný dátum hlasovania s cieľom zvoliť nový, v poradí 11. parlament. Voľby by sa mali uskutočniť v apríli alebo máji, píše HINA.