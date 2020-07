V Chorvátsku prebiehajú parlamentné voľby

Záhreb 5. júla (TASR) - V Chorvátsku sa v nedeľu začali predčasné parlamentné voľby, a to na pozadí vracajúcej sa pandémie koronavírusového ochorenia Covid-19. Podľa tlačovej agentúry DPA sa očakávajú tesné výsledky medzi dvoma vedúcimi blokmi.



Všeobecne sa predpokladá, že koalícia pod vedením opozičných Sociálnych demokratov (SDP) získa väčšinu parlamentných kresiel, ale vládnuca konzervatívna Chorvátska demokratická únia (HDZ) môže mať silnejší potenciál na získanie si spojencov.



Podľa odhadov môže z volieb vzísť ako tretí najsilnejší subjekt krajne pravicové Hnutie Miroslava Škora (DPMŠ), ktoré je podľa DPA vnímané ako prirodzený partner HDZ.



Niekoľko menších strán, ako sa predpokladá, prekoná požadovanú päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu a získa niekoľko zo 140 kresiel z desiatich volebných jednotiek, spolu s ôsmimi vopred zabezpečenými mandátmi pre predstaviteľov etnických minorít a troma mandátmi pre exulantských voličov.



Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič presunul parlamentné voľby o niekoľko mesiacov vopred so zámerom vyťažiť z "dobrých výsledkov boja proti pandémii Covid-19" a vyhnúť sa ekonomickému pádu v jeho plnej sile.



Pandémia spôsobila tejto členskej krajine EÚ, ktorá je závislá od cestovného ruchu, najväčšie problémy za uplynulých niekoľko desaťročí, dopĺňa tlačová agentúra AFP.



Vládnuca konzervatívna strana HDZ sa snaží vyťažiť z relatívneho úspechu v boji proti šíreniu pandémie Covid-19, ktorá si v Chorvátsku dosiaľ vyžiadala 100 mŕtvych a 3000 nakazených.



Hlasovacie miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času a zatvoria sa o 12 hodín neskôr.



Nepredpokladá sa, že ani jeden z hlavných rivalov - HZD premiéra Andreja Plenkoviča alebo "reštartujúca" koalícia pod vedením Sociálnych demokratov (SDP) - získa úplnú väčšinu v 151-člennom zhromaždení, vyplýva z prieskumov.



Takáto možnosť podľa AFP znamená, že populistické DPMŠ by mohlo po voľbách zohrať úlohu potenciálne kľúčového koaličného partnera. K volebným urnám môže prísť 3,8 milióna oprávnených voličov. Prvé oficiálne výsledky sa očakávajú v nedeľu neskoro večer.