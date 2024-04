V Chorvátsku sa začali parlamentné voľby

Záhreb 17. apríla (TASR) - V Chorvátsku otvorili v stredu ráno volebné miestnosti. Približne 3,73 milióna voličov má právo vyberať celkovo 151 poslancov do národného parlamentu. TASR o tom informuje na základe agentúr AP, DPA a HINA.



Predvolebnú kampaň poznačilo ostré súperenie medzi prezidentom Zoranom Milanovičom a premiérom Andrejom Plenkovičom. Chorvátsky prezident mesiac pred voľbami prekvapivo oznámil, že sa bude uchádzať o post premiéra. Zasiahli však sudcovia ústavného súdu, podľa ktorých bol tento krok protiústavný.



Uviedli, že prezident nemôže kandidovať na post predsedu vlády, zúčastniť sa na parlamentných voľbách ani viesť kampaň v prospech žiadnej strany, pokiaľ predtým neodstúpi. Milanovič to odmietol, otvorene ignoroval súd a pokračoval v kampani v prospech ľavicovej aliancie.



Posledné prieskumy verejnej mienky dávajú strane konzervatívneho premiéra Plenkoviča, Chorvátskemu demokratickému spoločenstvu (HDZ), náskok pred Milanovičovou opozičnou Sociálnodemokratickou stranou Chorvátska (SDP).



Voľby sa konajú v čase, keď Chorvátsko zápasí s najvyššou mierou inflácie v eurozóne, nedostatkom pracovných síl, nelegálnou migráciou a správami o rozsiahlej korupcii.



Chorvátski voliči mali ísť k voľbám pôvodne na jeseň tohto roka. Pozorovatelia sa však domnievajú, že Plenkovič, ktorý mal v parlamente pred jeho rozpustením v marci len tesnú väčšinu, chcel predčasnými voľbami predísť hrozbe ďalšieho poklesu popularity.



Volebné miestnosti zatvoria o 19.00 h. Prvé výsledky by mali zverejňovať od 21.00 h a budú ich aktualizovať v priebehu noci.



Chorvátsky Sabor pozostáva zo 151 poslancov, z ktorých 140 volia v desiatich volebných obvodoch, ôsmich volia príslušníci národnostných menšín vo volebnom obvode 12 (traja srbskí poslanci a piati poslanci zastupujúci iné menšiny) a troch voliči bez bydliska v Chorvátsku vo volebnom obvode 11, ktorý prakticky pokrýva celý svet. V tomto obvode začali voľby v pondelok ráno chorvátskeho času v Austrálii a v utorok vo viacerých európskych krajinách.