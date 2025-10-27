Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
< sekcia Zahraničie

V Chorvátsku udelili granty na neformálnu podporu rodičovstva

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Ide o projekty, ktorých návrhy úspešne prešli procesom administratívneho overovania a hodnotenia kvality.

Autor TASR
Záhreb 27. októbra (TASR) - Chorvátske ministerstvo pre demografiu a imigráciu udelilo nenávratné granty vo výške takmer 1,25 milióna eur pre 49 organizácií občianskej spoločnosti, ktorých projekty sú zamerané na podporu rodičovstva. TASR o tom píše podľa správy agentúry Hina.

Ide o projekty, ktorých návrhy úspešne prešli procesom administratívneho overovania a hodnotenia kvality. Výzvu na pridelenie grantov pre projekty organizácií občianskej spoločnosti zamerané na podporu rodičovstva v roku 2025 vyhlásilo ministerstvo v júni.

Pôvodne bolo na tento účel vyčlenených 830.000 eur, poskytnutá suma je o 417.000 eur vyššia. Cieľom je zlepšiť dostupnosť a kvalitu neinštitucionálnych služieb aktívnej podpory rodičovstva v miestnych komunitách pomocou poradenstva, vzdelávania rodičov, podporou rovnosti rodičovstva a rovnováhou medzi rodinným a profesijným životom.

Úspešný projekt mohol získať minimálne 6000 a maximálne 30.000 eur.
.

Neprehliadnite

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente