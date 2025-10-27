< sekcia Zahraničie
V Chorvátsku udelili granty na neformálnu podporu rodičovstva
Ide o projekty, ktorých návrhy úspešne prešli procesom administratívneho overovania a hodnotenia kvality.
Autor TASR
Záhreb 27. októbra (TASR) - Chorvátske ministerstvo pre demografiu a imigráciu udelilo nenávratné granty vo výške takmer 1,25 milióna eur pre 49 organizácií občianskej spoločnosti, ktorých projekty sú zamerané na podporu rodičovstva. TASR o tom píše podľa správy agentúry Hina.
Ide o projekty, ktorých návrhy úspešne prešli procesom administratívneho overovania a hodnotenia kvality. Výzvu na pridelenie grantov pre projekty organizácií občianskej spoločnosti zamerané na podporu rodičovstva v roku 2025 vyhlásilo ministerstvo v júni.
Pôvodne bolo na tento účel vyčlenených 830.000 eur, poskytnutá suma je o 417.000 eur vyššia. Cieľom je zlepšiť dostupnosť a kvalitu neinštitucionálnych služieb aktívnej podpory rodičovstva v miestnych komunitách pomocou poradenstva, vzdelávania rodičov, podporou rovnosti rodičovstva a rovnováhou medzi rodinným a profesijným životom.
Úspešný projekt mohol získať minimálne 6000 a maximálne 30.000 eur.
Ide o projekty, ktorých návrhy úspešne prešli procesom administratívneho overovania a hodnotenia kvality. Výzvu na pridelenie grantov pre projekty organizácií občianskej spoločnosti zamerané na podporu rodičovstva v roku 2025 vyhlásilo ministerstvo v júni.
Pôvodne bolo na tento účel vyčlenených 830.000 eur, poskytnutá suma je o 417.000 eur vyššia. Cieľom je zlepšiť dostupnosť a kvalitu neinštitucionálnych služieb aktívnej podpory rodičovstva v miestnych komunitách pomocou poradenstva, vzdelávania rodičov, podporou rovnosti rodičovstva a rovnováhou medzi rodinným a profesijným životom.
Úspešný projekt mohol získať minimálne 6000 a maximálne 30.000 eur.