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V Chorvátsku v lete otvoria 62 turistických zdravotných ambulancií
V minulom roku fungovalo 40 ambulancií a v závislosti od dostupnosti personálu budú už v júli na 50 miestach nasadené ďalšie zdravotnícke tímy.
Autor TASR
Záhreb 4. júla (TASR) - V Chorvátsku bude počas leta fungovať 62 turistických zdravotných ambulancií v 11 župách. Ich cieľom je pre domácich aj zahraničných návštevníkov zlepšiť prístup k lekárskym prehliadkam, predpisovanie liekov a odporúčaniam na urgentnú starostlivosť, uviedlo chorvátske ministerstvo zdravotníctva, píše TASR podľa agentúry Hina.
V minulom roku fungovalo 40 ambulancií a v závislosti od dostupnosti personálu budú už v júli na 50 miestach nasadené ďalšie zdravotnícke tímy. Najvyššia koncentrácia ambulancií bude v Dubrovnícko-neretvianskej župe (12), Zadarskej a Splitsko-dalmatínskej (po šesť) a na Istrii, v Prímorsko-gorskokotarskej, Licko-senjskej a Šibenicko-kninskej (po päť). Karlovacká župa bude mať tri ambulancie a Krapinsko-zagorská, Bjelovarsko-bilogorská a Osijecko-baranjská po jednej.
Ambulancie budú k dispozícii osobám poisteným v Chorvátskom fonde zdravotného poistenia (HZZO), cestujúcim z členských štátov EÚ s Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) a poistencom z krajín, ktoré majú s Chorvátskom uzavreté dohody o sociálnom zabezpečení. V takýchto prípadoch náklady na liečbu hradia ich systémy zdravotného poistenia.
Informácie o zdravotníckych službách pre dovolenkárov a o prevádzke ďalších tímov primárnej starostlivosti počas letnej sezóny sú k dispozícii v chorvátčine a angličtine na webových stránkach ministerstva zdravotníctva, župných úradov, zdravotných stredísk, Chorvátskej turistickej spoločnosti a miestnych turistických združení.
V minulom roku fungovalo 40 ambulancií a v závislosti od dostupnosti personálu budú už v júli na 50 miestach nasadené ďalšie zdravotnícke tímy. Najvyššia koncentrácia ambulancií bude v Dubrovnícko-neretvianskej župe (12), Zadarskej a Splitsko-dalmatínskej (po šesť) a na Istrii, v Prímorsko-gorskokotarskej, Licko-senjskej a Šibenicko-kninskej (po päť). Karlovacká župa bude mať tri ambulancie a Krapinsko-zagorská, Bjelovarsko-bilogorská a Osijecko-baranjská po jednej.
Ambulancie budú k dispozícii osobám poisteným v Chorvátskom fonde zdravotného poistenia (HZZO), cestujúcim z členských štátov EÚ s Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) a poistencom z krajín, ktoré majú s Chorvátskom uzavreté dohody o sociálnom zabezpečení. V takýchto prípadoch náklady na liečbu hradia ich systémy zdravotného poistenia.
Informácie o zdravotníckych službách pre dovolenkárov a o prevádzke ďalších tímov primárnej starostlivosti počas letnej sezóny sú k dispozícii v chorvátčine a angličtine na webových stránkach ministerstva zdravotníctva, župných úradov, zdravotných stredísk, Chorvátskej turistickej spoločnosti a miestnych turistických združení.