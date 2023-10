V Chorvátsku v továrni na plasty vypukol obrovský požiar

Záhreb 4. októbra (TASR) — V továrni na výrobu plastov na východe Chorvátska vypukol v stredu ráno rozsiahly požiar. Pri hasení utrpeli zranenia traja hasiči, z toho jeden vážne. Miestne úrady obyvateľom odporučili, aby nevychádzali z domov a zatvorili si okná, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Požiar vypukol v továrenskom komplexe Drava International v meste Osijek. Do okolia sa z neho šíril hustý tmavý dym. Záchranná služba uviedla, že horieť začalo veľké množstvo plastov uskladnených na voľnom priestranstve, čo hasičom následne sťažilo boj s plameňmi.



"Teplota je neuveriteľná, strašná... Rozpúšťa sa nám vybavenie," povedal zástupca veliteľa miestnych hasičov Boris Banjan.



Chorvátska verejnoprávna televízia HRT informovala, hasičom sa podarilo z okolia miesta požiaru vyniesť veľké množstvo horľavej kvapaliny, čím predišli ďalšiemu zhoršeniu situácie.



Pre požiar uzavreli aj priľahlú cestu, informovala tamojšia polícia. Niektoré školy v Osijeku v stredu zrušili vyučovanie.



Pri spaľovaní plastov sa do ovzdušia uvoľnili jedovaté plyny, ich koncentrácia v ovzduší však nebola bezprostredne známa. Keďže v oblasti práve fúkal silný vietor, dym z požiaru sa podľa HRT šíril rýchlejšie. Miestne úrady obyvateľov vyzvali, aby "si zavreli okná a z domov nevychádzali, pokiaľ to nie je nevyhnutné".



Portál Index informoval, že niektorí obyvatelia žijúci na predmestí v blízkosti továrenského komplexu odišli k príbuzným, kde plánujú zostať, kým nebude požiar celkom uhasený.



V továrni Drava International sa vyrábajú obaly a iné výrobky z plastu. Za posledných 12 rokov tam podľa chorvátskych médií došlo už k štyrom incidentom, pri ktorých zahynul jeden človek.