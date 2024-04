V Chorvátsku vo voľbách zvíťazila Plenkovičova strana

Záhreb 17. apríla (TASR) - Stredo-pravicová Chorvátska demokratická únia (HDZ) premiéra Andreja Plenkoviča sa podľa exit pollu zrejme stala víťazom stredajších parlamentných volieb. V 151-člennom parlamente by mala podľa prieskumu 58 mandátov. Na druhom mieste skončila so 44 mandátmi stredo-ľavicová koalícia Rieky spravodlivosti, ktorú vedie Sociálnodemokratická strana prezidenta Zorana Milanoviča. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry HINA.



Pravicové Hnutie za vlasť má podľa exit pollu 13 mandátov, koalícia ľavicových zelených strán pod vedením strany Môžeme!, ktorá vládne v Záhrebe, mohla získať 11 kresiel a konzervatívna strana Most deväť.



Päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu zrejme prekonali ešte ďalšie tri strany, ktoré majú v rozmedzí od jedného do dvoch mandátov.



Volebné miestnosti sa zatvorili o 19.00 h a Štátna volebná komisia začne zverejňovať priebežné výsledky od 21.00 h.



Agentúra APA informovala, že dve a pol hodiny pred zatvorením volebných miestností dosiahla volebná účasť 50,6 percenta, čo bolo o 16,6 percentuálneho bodu viac než pred štyrmi rokmi.