V Chorvátsku zadržali pár, ktorý nechal deti a psa v rozhorúčenom aute

Záhreb 1. augusta (TASR) - Chorvátska polícia zadržala nemecký pár za to, že nechal v horúčave v zamknutom aute so zatvorenými oknami svoje dve deti a psa. Informovala o tom agentúra AP.



Polícia vo vyhlásení uviedla, že obyvatelia mesta Poreč na západnom pobreží Istrie privolali jej príslušníkov v piatok večer po tom, čo v aute s nemeckými štátnymi poznávacími značkami spozorovali deti a psa.



Miestne média informovali, že šlo o dievčatá vo veku šesť a osem rokov. Podľa polície dvojica odišla nakupovať a deti so psom nechala v aute. Deti so známkami vyčerpania z tepla ošetrili, o psa bolo takisto postarané.



Matku detí (28) a jej partnera (28) zadržala polícia v sobotu. Pár čelí obvineniu z porušovania práv dieťaťa a týrania zvierat.



Chorvátsko, ako aj zvyšok balkánskeho regiónu, postihli tento týždeň extrémne vysoké teploty, ktoré na niektorých miestach dosahovali až 40 stupňov Celzia. Úrady varovali ľudí, aby boli počas horúčav opatrní.