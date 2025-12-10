< sekcia Zahraničie
V Chorvátsku žiadajú vykázať modlitbové zhromaždenia mužov z námestí
Záhreb 10. decembra (TASR) - Viac než 60.000 ľudí podpísalo petíciu, ktorou od chorvátskej vlády žiadajú zákaz hromadných modlitieb mužov vo verejnom priestore a posilnenie inštitucionálnej ochrany žien. Modlitby, ktoré vedie konzervatívna katolícka mužská skupina „Buď chlap“, sa konajú po celom Chorvátsku každú prvú sobotu v mesiaci od roku 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu Index.hr.
Skupina – ktorú v Chorvátsku často nazývajú „kľačiaci“ – propaguje cudné obliekanie žien, odmieta predmanželský sex a požaduje absolútny zákaz interrupcií. Ich modlitby vyvolali protiakcie menšieho rozsahu.
Ich kritici tvrdia, že výzvy skupiny podporujú intoleranciu zameranú na obmedzovanie práv žien.
Petícia, ktorú iniciovala známa aktivistka za práva žien Sanja Sarnavková, bola spustená minulú sobotu, keď v meste Rijeka partner na smrť dobodal svoju 22-ročnú priateľku. Iba dva dni predtým muž, ktorý bol predtým nahlásený polícii za domáce násilie, zastrelil tehotnú matku troch detí a vážne zranil jej sestru, ktorá bola jeho partnerkou. Tento incident sa odohral na severe Chorvátska.
Aktivistka Sarnavková vyhlásila, že modlitby mužov na námestiach sú „politickým aktom“, ktorého cieľom je požadovať „niečo, čo je proti ústave a mnohým medzinárodným dohovorom, ktorých je Chorvátsko signatárom.“
„Keď niekto žiada ženy, aby boli podriadené a podriadili sa autorite mužov, musíme zdvihnúť hlas, pretože sme presvedčení, že takéto posolstvá v roku 2025, na verejných priestranstvách, na námestiach, nesmú byť schválené a povolené,“ povedala Sarnavková.
Počet podpisov podľa Sarnavkovej ukazuje, že ľudia sú nešťastní, frustrovaní a že chcú inú spoločnosť. Vo svojom vystúpení použila citát z Matúšovho evanjelia: „Keď sa modlíš, vojdi do svojej izby, zatvor dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. Tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, ťa odmení.“
Líder pravicového hnutia Domovina Ivan Penava odsúdil petíciu ako „totalitárnu“.
Ak sú verejné modlitby problémom, potom by sa aj pochod Gay Pride či čokoľvek propagujúce takzvanú woke ideológiu malo presunúť „do lesov a na kopce, aby to nedráždilo väčšinu Chorvátov,“ uviedol Penava, ktorého strana je členom vládnej koalície.
Aktivistka Arijana Lekičová Fridrihová túto Penavovu interpretáciu odmietla s tým, že snaha o zákaz verejných modlitieb mužov má oporu v zákone. Odporučila Penavovi, aby svoj návrh na zákaz pochodov Gay Pride tiež podoprel zákonom, ak taký v Chorvátsku existuje.
Súčasne pripomenula incident z minulotýždňovej verejnej modlitby v Záhrebe, keď jeden z účastníkov modlitebných zhromaždení mužov pošliapal ruže rozložené aktivistami na jednom z námestí na pamiatku žien, ktoré sa stali obeťami násilia. Polícia mužovo konanie označila len za priestupok.
Organizátori podpisovej akcie zdôraznili, že ich iniciatíva nie je namierená proti náboženstvu, ale proti „politickej inštrumentalizácii náboženstva“.
„Sloboda náboženského vyznania nezahŕňa právo vystupovať v mene náboženstva do verejného priestoru a šíriť posolstvá, ktoré podkopávajú rovnosť a bezpečnosť,“ uviedli organizátori vo vyhlásení zaslanom po odovzdaní podpisov.
Dodali, že signatári petície jasne vyjadrili svoje znepokojenie nad nárastom femicíd v Chorvátsku a atmosférou, v ktorej sa podľa nich ženy nemôžu cítiť bezpečne.
Chorvátsko v roku 2024 upravilo svoj trestný zákonník a zaviedlo femicídu ako osobitný trestný čin, za ktorý hrozí minimálne 10 rokov väzenia.
Organizátori svoju petíciu predložili chorvátskemu parlamentu, vláde a Ústavnému súdu v Medzinárodný deň ľudských práv a v mene 18 žien zavraždených v Chorvátsku v roku 2025.
