V Chráme Božieho hrobu sa v stredu bude konať omša za zosnulého pápeža

Jeruzalem 21. apríla (TASR) - V Chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme sa v stredu bude konať omša za pápeža Františka, ktorý zomrel v pondelok ráno vo veku 88 rokov. Oznámil to jeruzalemský latinský patriarchát, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Stredajšiu omšu, ktorá sa začne o 14.30 h SELČ, povedie latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pierbattista Pizzaballa za účasti členov Zhromaždenia katolíckych ordinárov vo Svätej zemi, oznámil patriarchát prostredníctvom správy na WhatsAppe.



Pápež František zomrel v pondelok vo veku 88 rokov, len deň po tom, čo na Veľkonočnú nedeľu udelil tradičné požehnanie Urbi et orbi (mestu Rím a svetu). Františka len pred necelým mesiacom prepustili z rímskej Gemelliho nemocnice do domácej liečby.



Hospitalizovaný bol od 14. februára s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. Počas hospitalizácie prekonal pápež viacero respiračných kríz a krvné testy mu vo februári odhalili počiatočné zlyhanie obličiek.