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VIDEO: V Chráme Vasilija Blaženého v Moskve vypukol požiar

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Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Príčina požiaru v ikonickom chráme s pestrofarebnými kupolami na Červenom námestí doposiaľ nebola zverejnená.

Autor TASR
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Moskva 1. augusta (TASR) - V sobotu skoro ráno vypukol požiar v moskovskom Chráme Vasilija Blaženého, ktorý sa však podarilo uhasiť, uviedla tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na zásahové zložky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Príčina požiaru v ikonickom chráme s pestrofarebnými kupolami na Červenom námestí doposiaľ nebola zverejnená. TASS uviedla, že pri incidente nikto neutrpel zranenia.

„V kancelárii na prvom poschodí začali horieť osobné veci a nábytok. Požiar zasiahol plochu približne desať štvorcových metrov,“ uviedol zdroj agentúry. Ruské úrady vyslali na miesto približne desať hasičských vozidiel, uviedla TASS s tým, že zásahové zložky neskôr oznámili, že požiar sa podarilo uhasiť.


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