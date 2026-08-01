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VIDEO: V Chráme Vasilija Blaženého v Moskve vypukol požiar
Príčina požiaru v ikonickom chráme s pestrofarebnými kupolami na Červenom námestí doposiaľ nebola zverejnená.
Autor TASR
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Moskva 1. augusta (TASR) - V sobotu skoro ráno vypukol požiar v moskovskom Chráme Vasilija Blaženého, ktorý sa však podarilo uhasiť, uviedla tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na zásahové zložky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Príčina požiaru v ikonickom chráme s pestrofarebnými kupolami na Červenom námestí doposiaľ nebola zverejnená. TASS uviedla, že pri incidente nikto neutrpel zranenia.
„V kancelárii na prvom poschodí začali horieť osobné veci a nábytok. Požiar zasiahol plochu približne desať štvorcových metrov,“ uviedol zdroj agentúry. Ruské úrady vyslali na miesto približne desať hasičských vozidiel, uviedla TASS s tým, že zásahové zložky neskôr oznámili, že požiar sa podarilo uhasiť.
Príčina požiaru v ikonickom chráme s pestrofarebnými kupolami na Červenom námestí doposiaľ nebola zverejnená. TASS uviedla, že pri incidente nikto neutrpel zranenia.
„V kancelárii na prvom poschodí začali horieť osobné veci a nábytok. Požiar zasiahol plochu približne desať štvorcových metrov,“ uviedol zdroj agentúry. Ruské úrady vyslali na miesto približne desať hasičských vozidiel, uviedla TASS s tým, že zásahové zložky neskôr oznámili, že požiar sa podarilo uhasiť.
FIRE CREWS RESPOND TO SMOKE AT ICONIC MOSCOW CATHEDRAL— Russian Market (@runews) July 31, 2026
Smoke was detected at St. Basil’s Cathedral in central Moscow. A total of ten fire engines were sent to the location, eyewitnesses reported. https://t.co/4uysaQdlob pic.twitter.com/311tQ9bqKe