V Čiernej Hore odsúdili za zneužívanie moci bývalú šéfku úradu
Podľa súdu spolu so svojou zástupkyňou opakovane zneužili štátne prostriedky napríklad vyplácaním bonusov a príplatkov či fiktívnych pracovných ciest.
Autor TASR
Podgorica 5. mája (TASR) - Súd v Čiernej Hore odsúdil v utorok bývalú riaditeľku protikorupčného úradu Jelenu Perovičovú na dva roky väzenia za zneužívanie úradnej moci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V uplynulých rokoch v krajine čelilo vyšetrovaniu viacero bývalých vysokopostavených predstaviteľov justície a polície vrátane bývalého predsedu Najvyššieho súdu. Európska únia totiž zdôraznila potrebu reformy súdnictva a napredovanie v boji s korupciou.
Perovičovú zadržali počas policajnej razie na úrade v Podgorici v roku 2024. Súd ju v utorok uznal vinnou zo „zneužitia úradnej moci a falšovania dokumentov“. Podľa súdu spolu so svojou zástupkyňou opakovane zneužili štátne prostriedky napríklad vyplácaním bonusov a príplatkov či fiktívnych pracovných ciest.
Bývalá šéfka úradu musí zaplatiť aj pokutu za spôsobené škody vo výške približne 20.000 eur. Jej zástupkyňa dostala šesť mesiacov domáceho väzenia. Rozsudok ešte nie je právoplatný, obe odsúdené majú právo sa odvolať. Do konečného verdiktu súdu sa Perovičová musí pravidelne hlásiť na polícii.
