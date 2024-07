V Čiernej Hore oslobodili politikov obžalovaných zo štátneho prevratu

Podgorica 12. júla (TASR) - Predsedu parlamentu Čiernej Hory Andriju Mandiča v piatok súd oslobodil v prípade údajného pokusu o štátny prevrat podporovaný Ruskom, za ktorý ho v roku 2019 spolu ďalšími 12 osobami odsúdili na päť rokov väzenia. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP a stanice BBC.



V prípade boli odsúdení dvaja lídri prorusky orientovanej strany Demokratický front. Obaja v tom čase pôsobili v opozícii. V súčasnosti sú súčasťou vládnej koalície Pre budúcnosť Čiernej hory.



Terajší predseda parlamentu Andrija Mandič a poslanec Milan Kneževič boli obžalovaní z účasti v "zločineckej skupine", ktorá údajne chcela zosadiť vtedajšieho premiéra Mila Djukanoviča, a tým zabrániť vstupu Čiernej Hory do NATO. Čierna Hora do NATO vstúpila v júni 2017.



Puč sa mal uskutočniť v októbri 2016 ihneď po parlamentných voľbách. Podľa prokuratúry pučisti chceli v deň volieb zastreliť Djukanovića, vtrhnúť do parlamentu a k moci dosadiť prorusky orientovanú vládu. Do celej akcie mali byť podľa prokuratúry zapojení aj ruskí nacionalisti.



"Neboli predložené žiadne dôkazy o tom, že obžalovaní sú vinní z daných skutkov, a preto ich súd oslobodzuje," uviedol sudca. Prokuratúra sa môže proti rozhodnutiu odvolať.



V roku 2019 boli všetci obžalovaní odsúdení na celkovo 70 rokov väzenia. Najvyššie tresty, 12 a 15 rokov, dostali dvaja údajní ruskí špióni súdení v neprítomnosti. Odsúdený bol aj bývalý srbský policajný generál, ktorý dostal osem rokov. Podľa kritikov bola kauza vykonštruovaná.



Moskva vtedy rozhodnutie označila za absurdné. Ministerstvo zahraničných vecí USA, naopak, verdikt opísalo ako "víťazstvo právneho štátu" nad ruskými pokusmi o narušenie suverenity Čiernej Hory.



Odvolací súd však v roku 2021 prípad vrátil nižšiemu súdu, ktorý teraz rozhodol v prospech obžalovaných.