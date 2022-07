V Čiernej Hore prijali základnú zmluvu so Srbskou pravoslávnou cirkvou

Podgorica 9. júla (TASR) — Vláda Čiernej Hory na piatkovom niekoľkohodinovom zasadnutí prijala návrh základnej zmluvy so Srbskou pravoslávnou cirkvou (SPC). Z 18 prítomných ministrov ho podporilo 13, päť sa zdržalo hlasovania, informuje na svojej stránke verejnoprávna televízia CGTN.



Proti schváleniu návrhu namietali dvaja ministri, podľa ktorých mal byť prijatý kvalifikovanou väčšinou 14 hlasov. Premiér Dritan Abazovič uviedol, že existuje možnosť zopakovať hlasovanie na najbližšom zasadnutí kabinetu alebo elektronicky.



Podľa kritikov zmluva vo svojej súčasnej podobe podkopáva suverenitu Čiernej Hory. Umožnila by totiž SPC získať oficiálne vlastnícke nároky na tamojšie kostoly a kláštory.



Ako pripomína agentúra DPA, väčšina veriacich v Čiernej Hore sa hlási k Srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC), ktorá má sídlo v Belehrade. Jej vedenie sa doteraz nezmierilo s nezávislosťou Čiernej Hory, ktorú táto bývalá juhoslovanská republika po dohode so Srbskom získala v roku 2006.



Spor o zmluvu so SPC by mohol po viac ako dvoch mesiacoch viesť až k pádu vlády. Abazovič, predseda malej ekoliberálnej strany Zjednotená reformná akcia (URA), vedie menšinový kabinet, ktorý závisí od podpory Demokratickej strany socialistov Čiernej Hory (DPS) prozápadne orientovaného prezidenta Mila Djukanoviča. DPS má relatívne najsilnejší poslanecký klub.



Súčasťou Abazovičovej vlády sú pročiernohorské a prosrbské strany. URA má v parlamente len štyri z 81 kresiel a v koalícii je s partnermi, s ktorými nemá obsahovo príliš veľa styčných bodov. Samotný Abazovič sa v poslednom čase prikláňa čoraz viac k prosrbskému kurzu, konštatuje DPA.