V Čiernej Hore sa konajú predčasné parlamentné voľby

Podgorica 11. júna (TASR) - V Čiernej Hore sa v nedeľu ráno začalo hlasovanie v predčasných parlamentných voľbách. Približne 542.000 voličov si môže vybrať spomedzi 15 strán a koalícií rôzneho smerovania - od silno prozápadne orientovaných po prosrbské a proruské. Prvé výsledky volieb sa očakávajú v nedeľu neskoro večer, informovala agentúra AP.



Favoritom na víťazstvo je Hnutie Európa teraz! (PES), ktoré má modernizačný program, sľubuje ďalšie zvyšovanie platov, ako aj sedemhodinový pracovný deň namiesto súčasných ôsmich hodín.



Podľa prieskumov však táto strana v parlamente nebude mať absolútnu väčšinu, takže jej volebný líder Milojko Spajič bude pravdepodobne potrebovať partnerov do koalície.



Ako pripomenula agentúra AP, tieto voľby sú prvými v Čiernej Hore za viac ako 30 rokov bez účasti Mila Djukanoviča, ktorý od roku 2001 v Čiernej Hore takmer nepretržite zastával tie najvyššie posty - bol premiérom i prezidentom.



Djukanovičom donedávna vedená Demokratická strana socialistov (DPS) zaznamenala po troch desaťročiach svojej dominancie pokles popularity a jej nové vedenie sa snaží o návrat medzi kľúčových politických aktérov.



Líder strany Danijel Živkovič obviňuje súčasnú vládu, že ohrozuje cestu Čiernej Hory do EÚ, a sľubuje, že ak sa DPS vráti k moci, zmení tento stav.



V nedeľných voľbách sa o hlasy voličov uchádza aj koalícia Zjednotená reformná akcia, ktorej súčasťou je úradujúci premiér Dritan Abazovič, a prosrbská a ruská koalícia s názvom Za budúcnosť Čiernej Hory.



Abazovič, ktorý sa prezentoval ako líder boja proti mafii, tiež sľubuje niekoľko krokov na zlepšenie životnej úrovne voličov.



"Keď porazíme mafiu, budú (peniaze) pre všetkých," povedal nedávno Abazovič. "Zriadime fond spravodlivosti, ktorý by vrátil ukradnuté prostriedky do štátneho rozpočtu a všetkým občanom," dodal.



Vlažnou predvolebnou kampaňou tento týždeň otriasla výmena obvinení medzi Abazovičom a lídrom PES Spajičom kvôli juhokórejskému podnikateľovi v oblasti kryptomien To Kwonovi.



Kwon bol v marci zatknutý v Čiernej Hore na základe medzinárodného zatykača spolu s ďalším juhokórejským občanom. Stalo sa tak v súvislosti s krachom Kwonovej spoločnosti Terraform Labs, ktorý poškodil drobných investorov po celom svete.



Abazovič tvrdil, že Spajič mal úzke obchodné kontakty s To Kwonom. Spajič označil tieto obvinenia za "politické prenasledovanie" a obvinil Abazoviča zo zneužívania čiernohorských inštitúcií na vytváranie kontroverzií počas volebného týždňa, a to "zo strachu zo straty moci".



Politická analytička Daliborka Uljarevičová podľa AP uviedla, že takéto tvrdenia a rôzne návrhy počas kampane dokazujú, že hlavnou volebnou témou v Čiernej Hore nebol jej vstup do EÚ, ale "ekonomický populizmus" - svedčí o tom aj fakt, že väčšina strán sľubuje voličom vyššie platy.



Výsledky hlasovania v predčasných voľbách by mohli naznačiť, či tento malý balkánsky štát a člen aliancie NATO prekoná hlboké politické rozpory a nestabilitu, ktoré mu bránia v ceste do Európskej únie, uviedla agentúra AP.