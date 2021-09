V Čiernej Hore uviedli do funkcie lídra srbskej pravoslávnej cirkvi

Demonštranti s národnou zástavou sa zhromažďujú na jednej z barikád pri čiernohorskom meste Cetinje 5. septembra 2021. Stovky demonštrantov sa dostali do potýčiek s políciou v meste Cetinje, v ktorom sa má v nedeľu uskutočniť inaugurácia nového lídra srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC) v Čiernej Hore. Informovala o tom agentúra AP. Demonštranti prelomili policajné zátarasy pri vstupe do mesta i okolo kláštora, kde sa má konať nedeľňajšia inaugurácia. Do policajtov hádzali kamene skandujúc politické slogany ako "Toto je Čierna hora" či "Toto nie je Srbsko!". Foto: TASR/AP

Cetinje 5. septembra (TASR) - Čiernohorská polícia rozohnala v nedeľu slzotvorným plynom stovky protestujúcich v meste Cetinje, v ktorom uviedli do funkcie nového lídra srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC) v Čiernej Hore. Informovali o tom agentúry AP a AFP.Pred aj počas nedeľňajšej ceremónie demonštranti útočili na policajtov kameňmi a petardami. Niektorí z protestujúcich tiež strieľali do vzduchu. Podľa agentúry Reuters z miesta dosiaľ nie sú hlásené žiadne zranenia.Metropolitu Joanikijeho II. biskupská rada zvolila do úradu koncom mája. Stúpenci štátnej identity Čiernej Hory však vehementne vystupujú proti jeho inaugurácii v Cetinje, historickom hlavnom meste Čiernohorského kráľovstva, a vnímajú to ako demonštráciu sily prosrbského tábora.Minulý mesiac v Cetinje protestovali tisíce ľudí a žiadali, aby sa inaugurácia konala na inom mieste. SPC to však odmietla, píše AP. Demonštranti už vtedy avizovali ďalšie protesty.V sobotu demonštranti prelomili policajné zátarasy pri vstupe do mesta i okolo kláštora, kde sa konala nedeľňajšia ceremónia. Následne stavali z kontajnerov na odpadky či pneumatík pouličné barikády v snahe zabrániť cirkevným hodnostárom i politikom v účasti na obrade. Po správach, že polícia plánuje na miesto poslať posily, tam mnohí demonštranti nocovali.Metropolita Joanikije II. a hlava srbskej pravoslávnej cirkvi, patriarcha Porfirije Perič, prileteli do Cetinje helikoptérou. Na záberoch čiernohorskej štátnej televízie RTCG bolo vidieť, ako kňazov sprevádzali do kláštora ťažko ozbrojení policajti s nepriestrelnými vestami.Ako uvádza agentúra Reuters, prosrbsky orientovaný čiernohorský premiér Zdravko Krivokapič označil útoky demonštrantov na políciu v Cetinje za "teroristický čin". Demokratickú stranu socialistov Čiernej Hory (DPS) prezidenta Mila Djukanoviča, ktorá po dlhých rokoch vládnutia vlani tesne prehrala v parlamentných voľbách, obvinil s organizácie týchto protestov. Djukanovič, ktorý vyzval srbskú pravoslávnu cirkev, aby slávnostné podujatie odložila alebo presunula ďalej od mesta Cetinje, Krivokapičove obvinenia z organizovania demonštrácií nekomentoval, píše Reuters.Čiernohorské úrady vyzvali občanov, aby zachovali počas víkendovej ceremónie pokoj. Vláda Spojených štátov podľa stanoviska americkej ambasády v Podgorici taktiež vyzvala všetky strany, "aby deeskalovali napätie".Metropolita Joanikije II. po obrade povedal, že "rozdiely medzi oboma tábormi boli umelo vytvorené a SPC urobila všetko pre to, aby ich pomohla odstrániť". Podľa jeho slov si to ešte bude vyžadovať veľa času".