V Čiernej Hore zadržali desiatky Turkov a Azerbajdžancov
Nepokoje vyvolalo pobodanie Čiernohorca skupinou Turkov v hlavnom meste Podgorica.
Autor TASR
Podgorica 27. októbra (TASR) – Polícia v Čiernej Hore v pondelok oznámila, že zadržala desiatky občanov Turecka a Azerbajdžanu po víkendových násilnostiach. Vyvolalo ich pobodanie Čiernohorca skupinou Turkov v hlavnom meste Podgorica. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Premiér Čiernej Hory Milojko Spajič oznámil, že jeho vláda dočasne pozastaví bezvízový režim pre tureckých občanov. Prezident Jakov Milatovič vyzval na pokoj.
Skupina tureckých občanov pobodala Čiernohorca v sobotu večer po výmene vzájomných urážok, ale nie je v ohrození života. Desiatky miestnych obyvateľov v nedeľu na útok reagovali poškodzovaním aút s tureckými evidenčnými číslami a v jednom prípade sa niekoľko Turkov v obavách zabarikádovalo v kasíne.
Polícia oznámila, že zadržala tureckého a azerbajdžanského občana pre podozrenia z účasti na útoku nožom. Ďalších 45 Turkov a Azerbajdžancov zadržali pre podozrenie, že nemajú doklady o povolení na pobyt v krajine. Siedmi dostali pokutu a ôsmim ďalším nariadili deportáciu.
V Čiernej Hore má trvalý alebo dočasný pobyt 100.000 cudzích štátnych príslušníkov, z nich približne 13.000 sú Turci, uviedol minister vnútra Danilo Šaranovič.
Čiernohorské úrady podľa správy Reuters evidujú rastúci záujem tureckých občanov o podnikanie alebo prácu v malej balkánskej krajine s približne 620.000 obyvateľmi, ktorá je značne závislá od cestovného ruchu. Ide o kandidátsku krajinu a vstup do EÚ je očakávaný v nadchádzajúcich rokoch.
