V Čiernej Hore zatkli biskupa a sedem kňazov

Podgorica 13. mája (TASR) – Čiernohorská polícia zadržala srbského pravoslávneho biskupa a siedmich kňazov podozrivých z porušenia obmedzení pohybu zavedených proti šíreniu nového koronavírusu tým, že zorganizovali procesiu. Oznámila to prokuratúra Čiernej Hory, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Na procesii v utorok večer v severozápadnom meste Nikšič sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí, ktorí oslavovali svätého Bazila, významného miestneho pravoslávneho svätca. Polícia zadržala nikšičského biskupa Joanikijeho a sedem kňazov, ktorých dali do väzby na 72 hodín.



Sú obvinení z "nedodržiavania zdravotných nariadení v boji proti nebezpečnej nákazlivej chorobe", uvádza sa v oznámení prokuratúry.



Týchto osem osôb "porušilo zákaz zhromažďovania na verejnosti a usporiadalo bohoslužbu v uliciach Nikšiču za účasti veľkého počtu občanov", dodala prokuratúra v ozname. V prípade usvedčenia hrozí mužom do 12 rokov väzenia.



Opatrenia obmedzujúce pohyb ľudí a chod spoločnosti boli v tejto balkánskej krajine zmiernené tento týždeň a v kostoloch sa už môžu konať omše. Veriaci však musia dodržiavať opatrenia sociálneho odstupu a nosiť tvárové masky.



Čierna Hora so 620 000 obyvateľmi zaznamenala celkovo 324 nakazených ochorením COVID-19, spôsobeným novým koronavírusom, a deväť úmrtí.



Srbská pravoslávna cirkev (SPC), ktorej sídlo je v Belehrade, je hlavnou náboženskou inštitúciou Čiernej Hory, hoci táto krajina sa od Srbska odtrhla v roku 2006, po takmer 90 rokoch.



Vzťahy medzi SPC a úradmi vedenými čiernohorským prezidentom Milom Djukanovičom, ktorý je pri moci takmer tri desaťročia, sú napäté odvtedy, čo bol v decembri prijatý sporný zákon o náboženskej slobode. Na základe tohto zákona sa veľký počet kláštorov v rukách Srbskej pravoslávnej cirkvi stal štátnym majetkom.