V Čiernej Hore zrejme zadržali šéfa skrachovanej kryptomenovej firmy

Podgorica 23. marca (TASR) — V Čiernej Hore vo štvrtok zadržali muža so sfalšovanými dokladmi. Predpokladá sa, že by mohlo ísť o juhokórejského podnikateľa v oblasti kryptomien To Kwona, ktorý je na úteku. Podľa americkej Komisie pre cenné papiere a burzy je To Kwon obvinený z "organizovania podvodu s cennými papiermi na kryptoaktíva v hodnote niekoľkých miliárd dolárov," informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Čiernohorský minister vnútra Filip Adžič na Twitteri uviedol, že podozrivý bol zatknutý na letisku v hlavnom meste Podgorica, pričom mal pri sebe "sfalšované dokumenty". "Čakáme na oficiálne potvrdenie totožnosti," dodal Adžič.



To Kwon je spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Terraform Labs so sídlom v Singapure. Krach tejto spoločnosti vlani pripravil investorov o približne 40 miliárd dolárov a otriasol globálnymi trhmi s kryptomenami.



V súvislosti s krachom Terraform Labs sa v Južnej Kórei začalo viacero trestných konaní.



Juhokórejská prokuratúra predtým požiadala medzinárodnú policajnú organizáciu Interpol, aby na Kwona vydala tzv. red notice — žiadosť o predbežné zatknutie podozrivej osoby —, pretože odmietol spolupracovať pri vyšetrovaní kolapsu svojho stablecoinu a kryptomeny.