V Čiernom mori došlo k útoku na ďalší tanker
Autor TASR
Ankara 2. decembra (TASR) — V Čiernom mori sa terčom útoku stal ďalší tanker, ktorý tentoraz smeroval z Ruska do Gruzínska a prevážal slnečnicový olej. Oznámil to v utorok ráno turecký úrad pre námorné záležitosti. Zranenia po útoku nehlásili, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a Reuters.
Loď Midvolga 2 plaviaca sa pod ruskou vlajkou podľa Ankary hlásila, že bola napadnutá asi 80 námorných míľ (okolo 150 kilometrov) od pobrežia Turecka. O pomoc však nepožiadala a momentálne sa plaví smerom k tureckému prístavu Sinop. Jej 13-členná posádka nie je v ohrození, píše sa v príspevku tureckého úradu na sieti X.
Ankara bližšie podrobnosti neuviedla, no podľa televízie NTV bol pri útoku použitý samovražedný dron. Nemenovaný turecký predstaviteľ na otázku ohľadom útoku odpovedal, že „príslušným stranám - vrátane ukrajinskej - boli tlmočené potrebné odkazy“.
V blízkosti tureckého pobrežia Čierneho mora došlo v piatok takmer súčasne k výbuchom a požiarom na dvoch tankeroch, na ktoré sú uvalené sankcie za prepravu ruskej ropy.
Obe plavidlá patrili k ruskej tzv. tieňovej flotile. K útokom na ne sa prihlásila Ukrajina, ktorá ich vykonala námornými dronmi Sea Baby.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok označil útoky na plavidlá v Čiernom mori, ktoré podľa neho ohrozujú bezpečnosť plavby a ľudské životy, za neprijateľné, pričom varoval „všetky zainteresované strany“, napísala agentúra Reuters.
