V Čiernom mori hynú delfíny, súvisieť to môže s vojnou na Ukrajine

Istanbul 11. mája (TASR) - Vojna na Ukrajine môže mať súvislosť s nedávnym zvýšeným úhynom delfínov v Čiernom mori. V utorok o tom informovali vedci z Tureckej nadácie pre morský výskum (TUDAV). TASR správu prevzala od denníka The Guardian.



Turecko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zaznamenalo pri pobreží Čierneho mora úbytok delfínov. Vedci sa domnievajú, že príčinou je znečistenie v jeho severných vodách, čo pripisujú zvýšenej vojenskej aktivite a prítomnosti 20 ruských vojnových plavidiel v oblasti. To núti delfíny presúvať sa k pobrežiu Bulharska a Turecka, kde sa zamotajú alebo chytia do rybárskych sietí.



TUDAV objavila viac než 80 uhynutých delfínov, pričom polovica z nich prišla o život práve v rybárskych sieťach. Ostatné zvieratá nevykazovali známky zamotania sa či strelných poranení. Vedci preto odhadujú, že príčinou úhynu môže byť takzvaná akustická trauma.



"Nevieme nič o tom, čo spôsobuje používanie nízkofrekvenčných sonarov v Čiernom mori, pretože nemáme skúsenosti s takým množstvom lodí a s nimi spojeného hluku," uviedol šéf TUDAV Bayram Öztürk.



Námorné sily bežne používajú sonary, aby dokázali z veľkej vzdialenosti identifikovať nepriateľské ponorky. Keďže mnohé morské cicavce na komunikáciu tiež používajú zvukové vlny, nadmerný podmorský hluk na ne môže mať fatálne následky. Hoci takýto hluk zvieratá nemusí zabiť okamžite, môže ich prinútiť migrovať do neznámych vôd, čo by mohlo vysvetľovať masívny delfíní exodus smerom na juh.



Podobnú situáciu hlási aj Bulharsko, ktoré vo svojich pobrežných vodách zaznamenalo zvýšený výskyt sviňuchy tuponosej, morského cicavca podobného delfínom.



Vyšetrovaniu príčin úhynu zvierat podľa vedcov bráni fakt, že neexistujú žiadne nariadenia, ktoré by upravovali ochranu morských zvierat počas vojny. Nedokážu ani monitorovať, ktoré druhy sú v dôsledku konfliktu ohrozené. Predpokladajú však, že okrem sviňúch a delfínov by mohlo ísť aj o sťahovavé vtáctvo, ktoré bežne obýva mokrade na severe Čierneho mora.