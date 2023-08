V Čile odsúdili sedem vojakov za vraždu speváka V. Jaru z roku 1973

Santiago 30. augusta (TASR) - Čilský najvyšší súd v pondelok potvrdil rozsudok nad siedmimi bývalými vojakmi za vraždu folkového speváka a skladateľa Víctora Jaru z roku 1973. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AFP.



Stalo sa tak krátko pred 50. výročím vojenského prevratu pod vedením generála Augusta Pinocheta, ktorému pomáhala americká CIA. Rozsudky pre sedem bývalých vojakov vo veku 73-85 rokov sa pohybujú od osem do 25 rokov vo väzení.



Štyridsaťročného Jaru zatkli 12. septembra 1973, deň po prevrate, ktorým bol zvrhnutý prezident Salvador Allende.



Spevákovo telo sa našlo o niekoľko dní neskôr, posiate 44 strelnými ranami. Spolu s približne 5000 ďalšími politickými väzňami bol zadržiavaný na štadióne v Santiagu, kde ho vypočúvali, mučili a nakoniec zavraždili.



Jara bol členom Komunistickej strany Čile (PCCh) a horlivým stúpencom koalície Ľudová jednota (UP) podporujúcej marxistu Allendeho, demokraticky zvoleného v roku 1970.



Jara, pacifistický spevák, ktorého texty hovorili o láske a sociálnom proteste, sa stal ikonou latinskoamerickej populárnej hudby vďaka piesňam ako "Právo žiť v mieri". Inšpiroval hudobníkov od U2 po Boba Dylana a Brucea Springsteena.



Pinochet vládol v Čile do roku 1990. Zomrel v roku 2006 bez toho, aby bol odsúdený za zločiny spáchané jeho režimom, ktorý podľa odhadov pripravil o život približne 3200 ľavicových aktivistov a ďalších politických odporcov.